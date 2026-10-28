Madonna di Campagna, arrestato un 21enne che aveva un passaporto falso

La Polizia ha arrestato, nel quartiere Madonna di Campagna, un cittadino senegalese di 21 anni per possesso di passaporto falso. Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno controllato un uomo che si trovava a bordo di un'auto all'incrocio tra via Borgaro e via Verolengo.

Alla richiesta di mostrare i documenti, il giovane, in evidente stato di agitazione, ha mostrato una patente di guida senegalese, in copia a colori plastificata, e un passaporto che, pur risultando esser stato emesso solo 8 giorni prima, si mostrava così usurato dal tempo da far nascere dei sospetti sulla sua originalità.



Il documento, sottoposto ad approfondimenti tecnici dagli specialisti del Gabinetto interregionale di Polizia Scientifica di Torino, è risultato alterato per sostituzione della pagina dati. Il giovane, che già era sottoposto a obbligo di presentazione, è stato arrestato e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.