Sequestrati due microtelefoni all'interno del carcere di Torino

Due microtelefoni cellulari sono stati rinvenuti nella notte, all'interno di alcune celle del Padiglione A della Casa circondariale di Torino, nel corso di una perquisizione straordinaria eseguita da un'aliquota di personale di Polizia Penitenziaria intorno alle ore 3. A darne notizia sono Donato Capece, segretario generale del SAPPE, e Vicente Santilli, segretario nazionale per il Piemonte, che esprimono il proprio apprezzamento per l'intervento e per la professionalità dimostrata dai poliziotti in servizio: «Ci complimentiamo con le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria che, anche nelle ore più difficili della notte, assicurano controlli, sicurezza e rispetto delle regole con grande abnegazione e senso del dovere. Il rinvenimento di questi dispositivi conferma quanto sia fondamentale mantenere alta l'attenzione per impedire l'introduzione e l'utilizzo illecito di telefoni cellulari all'interno degli istituti penitenziari».Le operazioni, sottolineano i due esponenti sindacali, si sono svolte regolarmente e senza alcuna conflittualità, consentendo al personale di portare a termine l'attività di controllo senza criticità.

«Il fatto che l'intervento si sia svolto in condizioni di piena regolarità è un elemento positivo. Auspichiamo che possa consolidarsi un quadro operativo improntato all'ordinaria gestione della detenzione, nel rispetto delle regole e con la necessaria collaborazione di tutte le componenti coinvolte». Capece e Santilli ribadiscono infine che la sicurezza degli istituti penitenziari passa anche attraverso l'efficacia delle attività di prevenzione e controllo, oltre che mediante la disponibilità di strumenti e risorse adeguati.

«La Polizia Penitenziaria dimostra ancora una volta di essere un presidio indispensabile di legalità e sicurezza. A tutto il personale impegnato nell'operazione va il nostro plauso, con l'auspicio che l'Amministrazione continui a garantire condizioni di lavoro adeguate e il necessario sostegno a chi opera quotidianamente negli istituti penitenziari».