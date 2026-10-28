L'ex capo della Squadra Mobile di Torino, Luigi Mitola, nuovo questore di Asti

Tra pochi giorni il Dirigente Superiore Luigi Mitola assumerà ufficialmente la guida degli uffici della questura di corso XXV Aprile, succedendo alla collega Marina Di Donato, che proprio nella nostra città ha concluso il proprio percorso professionale e il lungo servizio prestato nella Polizia di Stato. Il nuovo responsabile della pubblica sicurezza provinciale incontrerà i cronisti nel corso di una conferenza stampa convocata per la prima mattinata di lunedì 2 novembre, occasione in cui illustrerà gli obiettivi e le linee operative del suo mandato.

Nato a Roma e cresciuto a Torino, 58 anni, Mitola si è formato al liceo classico Massimo D'Azeglio prima di conseguire la laurea in Giurisprudenza nel capoluogo piemontese. Concluso il servizio militare e superato il concorso pubblico per Vice Commissario nel 1995, il funzionario ha varcato la soglia della Questura di Torino l'anno successivo, avviando un itinerario professionale che lo ha visto protagonista in ruoli chiave per quasi un trentennio.

I primi incarichi lo hanno visto operativo all'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e successivamente all'Ufficio di Gabinetto. A partire dal 2003, il suo percorso si è legato a doppio filo con la polizia giudiziaria all'interno della Squadra Mobile subalpina. Negli anni ha guidato settori nevralgici come l'Antirapina, l'Antidroga e la Omicidi, coordinando complesse inchieste tra cui le minuziose indagini che portarono all'arresto dell'attentatore dell'avvocato, docente universitario e consigliere comunale Alberto Musy.

Promosso Primo Dirigente nel 2015, ha assunto la guida dell'Upgsp torinese per cinque anni, ricevendo nel 2017 l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, a cui si aggiungono 5 encomi solenni, 19 encomi, 35 lodi e diversi incarichi di docenza nelle scuole di polizia.

Tra il 2020 e l'inizio del 2024 ha diretto la Squadra Mobile di Torino, per poi diventare Vicario del Questore, ruolo nel quale ha coordinato imponenti servizi di ordine pubblico in occasione di appuntamenti internazionali di rilievo come il vertice del G7. Promosso Dirigente Superiore nell'estate del 2025, ha retto la direzione del Compartimento della Polizia Ferroviaria della Lombardia prima di raggiungere Asti, dove si prepara a intraprendere il nuovo incarico istituzionale.