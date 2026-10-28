Sciopero e manifestazione del 30 ottobre, le linee guida della Prefettura

Si è riunito questa mattina il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Donato Cafagna, con la partecipazione del Sindaco della Città di Torino, in vista della manifestazione preavvisata dalla organizzazione sindacale USB per la mattina del 30 ottobre.

Il Questore ha illustrato il percorso del corteo concordato con gli organizzatori che avrà come punto di aggregazione e di partenza piazza Palazzo di Città e si svilupperà lungo via Milano, Porta Palazzo, corso Giulio Cesare per concludersi in piazza Derna. Al corteo verrà garantito il quadro di sicurezza delle Forze di Polizia.

Si è condivisa la nota delle categorie del commercio che hanno espresso gratitudine per l'impegno profuso in occasione della manifestazione dello scorso 24 ottobre, quando il dispositivo di controllo attuato ha preservato le attività commerciali da episodi di vandalismo e di furto. Le stesse misure saranno pertanto replicate venerdì e nel fine settimana.

Sono in corso di adozione da parte del Prefetto ordinanze per prevenire la detenzione e l'impiego di oggetti pericolosi, materiali idonei all'occultamento del viso (caschi, maschere antigas, mascherine respiratorie, passamontagna e sciarpe) e oggetti potenzialmente utilizzabili come mezzi contundenti, fumogeni, materiale esplodente di qualunque natura e gas urticanti, e di divieto della vendita per asporto e mescita in contenitori di vetro e lattine in aree specifiche.

In particolare nella giornata di sabato tali misure saranno estese alle aree della movida notturna.