Il Centro per l'impiego di Moncalieri apre le porte della sua nuova sede

Una sede più moderna, accogliente e funzionale: il Centro per l'impiego di Moncalieri ha inaugurato i nuovi locali di via Cavour 31, nel centro cittadino, e si conferma luogo di connessione tra il tessuto produttivo locale e le competenze professionali delle persone.

Al taglio del nastro, nella giornata di ieri, martedì 27 ottobre, hanno partecipato il vicepresidente di Regione Piemonte e assessore al Lavoro Maurizio Marrone, la direttrice di Agenzia Piemonte Lavoro Erminia Garofalo, il sindaco di Moncalieri Lorenzo Mauro e rappresentanti delle istituzioni locali.

La nuova sede è stata realizzata grazie ai fondi PNRR, nell'ambito del più ampio programma di potenziamento e ammodernamento della rete dei Centri per l'impiego piemontesi, che punta a rafforzare le infrastrutture e la capacità dei servizi pubblici per il lavoro, rendendoli ancora più efficienti e vicini alle persone e alle imprese.

Qui chi è alla ricerca di un lavoro, desidera riqualificare o aggiornare le proprie competenze, necessita di un supporto specialistico nell'ambito del Collocamento mirato o si trova in una situazione di particolare fragilità può accedere a servizi di accoglienza, orientamento, presa in carico e accompagnamento al lavoro, attraverso percorsi personalizzati costruiti sulle esigenze della persona.

Le imprese, a loro volta, possono contare su servizi di ricerca e preselezione di personale, pubblicazione delle offerte di impiego, organizzazione di recruiting day e supporto nell'accesso agli incentivi e agli strumenti delle politiche attive, trovando nel Centro per l'impiego un interlocutore qualificato per rispondere ai propri fabbisogni occupazionali.

Il Centro per l'impiego di Moncalieri fa parte della rete pubblica regionale dei servizi per l'impiego ed è coordinato da Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale di Regione Piemonte per le politiche attive del lavoro. Un presidio che svolge un ruolo strategico per il territorio e garantisce servizi di prossimità a persone e imprese.

Le dichiarazioni

"Questa apertura rappresenta un investimento concreto per rafforzare i servizi pubblici dedicati al lavoro e avvicinarli sempre di più a cittadini e imprese. Solo così potremo cogliere la sfida del rilancio occupazionale nel nostro territorio", dichiara il vicepresidente della Regione Piemonte e assessore al Lavoro, Maurizio Marrone.

"La nuova sede del Centro per l'impiego di Moncalieri è un ulteriore passo che rafforza la presenza della rete pubblica dei servizi per il lavoro sul territorio e consolida il ruolo del Centro come punto di riferimento per il suo bacino di competenza", afferma Erminia Garofalo, direttrice di Agenzia Piemonte Lavoro.

"L'inaugurazione della nuova sede del Centro per l'impiego rappresenta un momento importante per Moncalieri e per tutto il territorio. Questi spazi hanno un valore particolare per la nostra città: per tanti anni hanno ospitato il Tribunale civico e oggi, grazie a un importante intervento di riqualificazione, tornano a vivere, offrendo ambienti più accessibili e accoglienti per i cittadini e più funzionali per chi ci lavora. Un luogo che custodisce un pezzo della nostra storia diventa così uno spazio in cui costruire nuove opportunità per il futuro", commenta Lorenzo Mauro, Sindaco di Moncalieri.

Informazioni e contatti

Il Centro per l'impiego di Moncalieri è aperto al pubblico da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30; venerdì dalle 8.30 alle 13.

Per informazioni e prenotazioni: info.cpi.moncalieri@agenziapiemontelavoro.it, 011 0876430.