Piscina Trecate, riapre la vasca da 50 metri per la stagione invernale 2025/26

Dopo alcune settimane di attesa, arriva finalmente una buona notizia per gli appassionati di nuoto e le associazioni sportive torinesi: lunedì 27 ottobre 2025 la vasca da 50 metri della piscina comunale Trecate, situata in via Alecsandri, nel quartiere Pozzo Strada, ha riaperto i battenti. La vasca sarà disponibile per le attività di nuoto libero e per i corsi organizzati, offrendo agli utenti uno spazio ampio e sicuro durante tutta la stagione invernale.

L’orario di apertura sarà il seguente: lunedì e venerdì dalle 12 alle 19.30, mentre martedì, mercoledì e giovedì dalle 12 alle 17. Ulteriori aggiornamenti riguarderanno le vasche da 25 metri e quella ricreativa, attualmente non ancora operative a causa di problemi tecnici.

L’apertura della vasca da 50 metri arriva dopo un rinvio imprevisto per la riapertura complessiva dell’impianto, inizialmente prevista per il 13 ottobre e posticipata per un problema tecnico alla vasca da 25 metri. Il ritardo aveva suscitato le proteste della consigliera della Lega, Anna Vadalà, che aveva presentato un’interpellanza chiedendo chiarimenti sulla gestione delle piscine comunali torinesi.

Nonostante i ritardi, l’Impianto Trecate rimane un punto di riferimento per lo sport cittadino: secondo la Circoscrizione 3, vi nuotano 25 associazioni sportive e numerose scuole del territorio, che attendevano con impazienza la ripresa regolare delle attività. A rassicurare gli utenti ci ha pensato Antonio Caprì, coordinatore allo Sport della Circoscrizione 3.