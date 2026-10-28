Dopo la bocciatura, i cittadini ci riprovano: "Dosso davanti all'ingresso della Fontana per la sicurezza dei bambini"

Un dosso in cemento per migliorare la sicurezza all'uscita della scuola elementare "Fontana", in particolare davanti all'ingresso laterale di via Guastalla 24. E' questa la richiesta fatta da 305 cittadini, che hanno sottoscritto una petizione popolare con l'obiettivo di tutelare i bambini ed i genitori.

La tragedia di Nicolò

Siamo nel cuore di Vanchiglia, giusto alle spalle di Askatasuna. A poche centinaia di metri da qua ha perso la vita il piccolo Nicolò Di Ciò, morto dopo essere stato investito nel controviale di corso Regina Margherita mentre stava andando a scuola in sella alla sua bici accompagnato dal papà.

Macchine a tutta velocità

In via Guastalla sono presenti i cartelli che indicano la presenza di una scuola, installati negli scorsi mesi. "Tra le 16.15 e le 16.45, - spiega Salvatore Pedone, tra i firmatari - quando escono i bambini le macchine non dovrebbero passare. Invece quando c'è il semaforo verde arrivano a velocità sostenuta". "Il rischio di investimento - hanno aggiunto i presentatori - rimane alto e già più volte è stato sfiorato l'incidente a causa di automobilisti che, senza diminuire la velocità, fanno slalom fra bambini e famiglie".

Dosso bocciato

Questo ingresso è usato in particolare dai bambini che frequentano la prima e la seconda elementare della Fontana ed era stato creato durante il Covid, per mantenere il distanziamento. La richiesta di dossi artificiali era già stata presentata alla Circoscrizione 7, ma la posa di dissuasori in plastica era stata bocciata per via del rumore. Ora si prova ad ottenere il via libera cambiando il materiale. "La sicurezza è di tutti, non solo di chi ha bambini" conclude uno dei firmatari.

Ad intervenire anche Andrea De Bortoli, del Consiglio d'istituto del "Gino Strada": "Il tema delle scuole car free ci sta molto a cuore: da anni abbiamo avviato un percorso con la Città di Torino che ha come obiettivo comune garantire la sicurezza davanti agli istituti".