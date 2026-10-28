Barriera Lanzo, addio alle buche dopo 55 anni: via al nuovo asfalto in via Carroccio

Un'attesa lunghissima, durata più di mezzo secolo, che finalmente giunge al termine. Nel quartiere Barriera Lanzo sono ufficialmente partiti i lavori per il totale rifacimento del manto stradale di via Carroccio. Un intervento atteso da ben 55 anni dai residenti e dai commercianti della zona, stanchi di dover fare i conti con crepe, buche e un asfalto ridotto da tempo ai minimi termini.

A darne la notizia è il coordinatore all'Urbanistica della Circoscrizione 5, Bruno Francavilla, che sottolinea l'importanza di un cantiere fondamentale per la sicurezza e la viabilità dell'intero quartiere.

L'operazione in via Carroccio si inserisce in un più ampio piano di manutenzione ordinaria e riqualificazione viaria che sta interessando diversi punti critici del territorio della Circoscrizione 5. Soltanto di recente, infatti, la zona ha visto la partenza di un altro cantiere significativo: quello di via Berrino, focalizzato sulla riqualificazione del marciapiede antistante i giardini Vanoli, un'area strategica data la presenza di attività commerciali, punti di servizio e della farmacia di zona.