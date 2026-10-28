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Viabilità e trasporti | 28 ottobre 2026, 10:27

Barriera Lanzo, addio alle buche dopo 55 anni: via al nuovo asfalto in via Carroccio

Annunciato dal coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 5 Francavilla. Prosegue la mappa dei cantieri dopo le opere in via Berrino

Lavori in via Carroccio

Lavori in via Carroccio

Un'attesa lunghissima, durata più di mezzo secolo, che finalmente giunge al termine. Nel quartiere Barriera Lanzo sono ufficialmente partiti i lavori per il totale rifacimento del manto stradale di via Carroccio. Un intervento atteso da ben 55 anni dai residenti e dai commercianti della zona, stanchi di dover fare i conti con crepe, buche e un asfalto ridotto da tempo ai minimi termini.

A darne la notizia è il coordinatore all'Urbanistica della Circoscrizione 5, Bruno Francavilla, che sottolinea l'importanza di un cantiere fondamentale per la sicurezza e la viabilità dell'intero quartiere.

L'operazione in via Carroccio si inserisce in un più ampio piano di manutenzione ordinaria e riqualificazione viaria che sta interessando diversi punti critici del territorio della Circoscrizione 5. Soltanto di recente, infatti, la zona ha visto la partenza di un altro cantiere significativo: quello di via Berrino, focalizzato sulla riqualificazione del marciapiede antistante i giardini Vanoli, un'area strategica data la presenza di attività commerciali, punti di servizio e della farmacia di zona.

ph.ver.

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