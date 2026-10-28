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Viabilità e trasporti | 28 ottobre 2026, 08:44

Dall'8 novembre metro 1 di Torino di nuovo aperta fino a dopo mezzanotte (dopo 3 anni)

Completate le attività di migrazione del sistema di segnalamento. Al Governo chieste risorse per 12 nuovi treni

Torna ad ampliarsi l'orario della metropolitana di Torino

Torna ad ampliarsi l'orario della metropolitana di Torino

Domenica 8 novembre. È questa la data che devono segnare sul calendario i passeggeri della metropolitana di Torino: a partire da quel giorno la linea 1 sarà aperta fino dopo a mezzanotte. Sono passati oltre tre anni -salvo il periodo dei grandi eventi come Salone del Libro, Atp Finals e periodo natalizio - da quando è iniziata la migrazione del sistema di comunicazione.

Oltre 3 anni di stop

Era infatti il 2 maggio 2023 quando, per consentire il passaggio dalla tecnologia VAL al nuovo sistema digitale CBTC curato da InfraTo, era stata chiusa alla sera la tratta sotterranea da Bengasi a Fermi ed erano stati attivati in parallelo i servizi bus di superficie.

Gli orari

Da domenica 8 novembre la metropolitana di Torino torna quindi all'orario completo di servizio: da martedì a giovedì, la domenica e nei giorni festivi la metro sarà in servizio fino alle 0.30, con ultime partenze dai capolinea Fermi e Bengasi alle 24. Restano invariati gli orari del venerdì e del sabato, con servizio fino alle 1.30 e ultime partenze all'1, e del lunedì, quando il servizio terminerà alle 22.

"Torino più accessibile"

"Il ritorno all'orario completo - commenta il sindaco, Stefano Lo Russo - è una bella notizia per Torino, attesa da tante persone che ogni giorno scelgono il trasporto pubblico per spostarsi, lavorare, studiare e vivere la città anche nelle ore serali". "Una metropolitana - continua - che arriva fino a tarda sera rende Torino una città più accessibile e più vivibile".

"Chi lavora a turni, chi studia, chi esce la sera o chi preferisce non usare l'auto per rientrare a casa ha bisogno di sapere che il trasporto pubblico c'è anche a tarda ora", sottolinea l'assessora alla Mobilità e ai Trasporti Chiara Foglietta. "È un percorso - aggiunge - che guarda anche alla nuova Linea 2, che sarà dotata fin dall'origine di un sistema di automazione di nuova generazione".

Soldi dal Governo per treni e prolungamento 

Per migliorare ulteriormente il servizio, la Città ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una richiesta di finanziamento per l'acquisto di 12 nuovi treni, compatibili con il sistema di segnalamento digitale CBTC. L'investimento stimato è di circa 150 milioni di euro, cui si aggiungono le risorse necessarie per gli interventi accessori e complementari. 

La Città ha inoltre richiesto al Governo, insieme ai Comuni di Collegno, Grugliasco e Rivoli, le risorse integrative necessarie per portare a termine il prolungamento della Linea 1 da Fermi a Cascine Vica, infrastruttura fondamentale per rafforzare i collegamenti tra Torino e i comuni della cintura ovest.

Ad intervenire i consiglieri comunali di AVS Sara Diena ed Emanuele Busconi: "Se vogliamo davvero liberare Torino dallo smog, dal traffico e dalle disuguaglianze, servono scelte nette e investimenti strutturali che oggi Governo e Regione continuano colpevolmente a rallentare".  "Il prolungamento degli orari della metro - aggiungono - apre ad un cambiamento di approccio sul tema della notte. Una città capace di integrare pienamente le politiche sulla notte è una città più viva, inclusiva e sicura per le donne, per le giovani generazioni e per chi la abita e la vive ogni giorno".

Cinzia Gatti

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