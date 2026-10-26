A Venaria arriva Dott, il nuovo servizio di micromobilità condivisa

A seguito dell'avviso pubblico coordinato dalla Città metropolitana di Torino, Venaria Reale amplia le opportunità di spostamento a disposizione di cittadini e visitatori, con l'operatore Dott, è operativo da oggi il nuovo servizio di micromobilità condivisa, con una flotta composta da 90 monopattini elettrici, 50 biciclette a pedalata assistita e 25 biciclette muscolari, che sarà operativa per i prossimi 36 mesi.

Tre tipologie diverse, un'unica app

Tre diverse tipologie di mezzi, disponibili attraverso un'unica app e con le stesse modalità di utilizzo, per rispondere a esigenze di mobilità differenti: dai tragitti brevi e veloci agli spostamenti casa-lavoro e casa-studio, fino ai collegamenti di primo e ultimo miglio con il trasporto pubblico e agli spostamenti tra i diversi Comuni dell'area metropolitana.