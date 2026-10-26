Vento forte in città, crolla un albero ai giardini Zumaglia

Non c'è pace per i giardini Zumaglia. Nella giornata di sabato, le forti raffiche di vento che hanno colpito Torino hanno causato la caduta di un albero ad alto fusto nei pressi dell'area verde della Circoscrizione 4. La pianta è crollata finendo direttamente su via Belli, interrompendo il passaggio ai pedoni e creando disagi alla circolazione nel quartiere.

A denunciare l'accaduto Luca Maggia, consigliere di Fratelli d'Italia della Circoscrizione 4, che ha segnalato tempestivamente l'episodio. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Locale per mettere in sicurezza l'area e gestire la viabilità, in quel momento bloccata nel tratto interessato. I vigili del fuoco hanno poi lavorato a lungo per rimuovere i rami e il tronco dalla carreggiata così da consentire il ripristino del normale flusso di auto. "Fortunatamente nessuno si è fatto male" ha commentato, via social, Federica Fulco del comitato spontaneo "Torino in movimento".