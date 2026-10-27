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Cronaca | 27 ottobre 2026, 16:51

Tram contro auto, traffico in tilt in corso Vinzaglio: ambulanza e Polizia Municipale sul posto

Il mezzo pubblico è entrato in collisione con la vettura: necessario l'intervento dei sanitari

Lo scontro in corso Vinzaglio

Lo scontro in corso Vinzaglio

Incidente questo pomeriggio nel pieno centro di Torino. Per cause ancora da accertare, così come la dinamica, un tram è entrato in rotta di collisione con un'automobile di colore scuro. Lo scontro si è verificato in corso Vinzaglio all'angolo con via Cernaia.

Sul posto, anche per limitare i disagi al traffico, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, ma anche i sanitari del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte.

Massimiliano Sciullo

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