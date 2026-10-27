Incidente questo pomeriggio nel pieno centro di Torino. Per cause ancora da accertare, così come la dinamica, un tram è entrato in rotta di collisione con un'automobile di colore scuro. Lo scontro si è verificato in corso Vinzaglio all'angolo con via Cernaia.
Sul posto, anche per limitare i disagi al traffico, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, ma anche i sanitari del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte.
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Cronaca | 27 ottobre 2026, 16:51
Tram contro auto, traffico in tilt in corso Vinzaglio: ambulanza e Polizia Municipale sul posto
Il mezzo pubblico è entrato in collisione con la vettura: necessario l'intervento dei sanitari
Incidente questo pomeriggio nel pieno centro di Torino. Per cause ancora da accertare, così come la dinamica, un tram è entrato in rotta di collisione con un'automobile di colore scuro. Lo scontro si è verificato in corso Vinzaglio all'angolo con via Cernaia.
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