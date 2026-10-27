Tram contro auto, traffico in tilt in corso Vinzaglio: ambulanza e Polizia Municipale sul posto

Incidente questo pomeriggio nel pieno centro di Torino. Per cause ancora da accertare, così come la dinamica, un tram è entrato in rotta di collisione con un'automobile di colore scuro. Lo scontro si è verificato in corso Vinzaglio all'angolo con via Cernaia.



Sul posto, anche per limitare i disagi al traffico, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, ma anche i sanitari del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte.