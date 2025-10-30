Arriva la svolta sulla viabilità di via Boccardo: si torna al vecchio senso di marcia

La Circoscrizione 5 si prepara a cambiare direzione. È infatti in arrivo una modifica alla viabilità di via Boccardo, dove si tornerà al vecchio senso di marcia. Una decisione che nasce dalla volontà di riportare serenità in un quadrilatero residenziale e commerciale che, secondo residenti e commercianti, aveva risentito della viabilità introdotta a inizio mandato.

Bruno Francavilla, coordinatore alla viabilità della Circoscrizione 5, spiega: "Mi prendo le responsabilità di questo tentativo che era stato fatto a inizio mandato, fatto comunque su richiesta dei commercianti della via, ma che non ha portato benefici. Ora si è deciso di tornare sui vecchi passi, quindi il parere della Circoscrizione sarà decisamente positivo per l'inversione di marcia e per superare il problema che vincolava i residenti di quel quadrilatero. Abbiamo creato un po' di disagio per qualche anno ma non ha stravolto completamente il senso di viabilità. Ritornando allo stato precedente possiamo tornare alla serenità di tre anni fa".

Dagli Uffici di Coordinamento Viabilità e Cantieri arriva la conferma tecnica: l’intervento su via Boccardo nasce dall’esigenza di migliorare la sicurezza della circolazione. Dalle valutazioni effettuate, l’inversione comporterà un semplice ritorno allo schema di tre anni fa, riportando la direzione da nord verso sud come in passato. Nessuno stravolgimento, dunque, ma un ripristino pensato per agevolare chi vive e lavora nella zona.

Nel corso di quest'anno commercianti e residenti avevano anche promosso una raccolta firme per chiedere il ripristino del vecchio senso di marcia di via Boccardo, iniziativa sostenuta anche da diversi consiglieri circoscrizionali. Tra i primi firmatari la consigliera di Torino Bellissima Carmela Ventra, mentre il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Enzo Liardo, insieme al consigliere del Pd, Simone Tosto, ha seguito da vicino il caso facendolo arrivare tra i banchi della giunta comunale e trovando riscontro positivo alla richiesta da parte dell'assessora alla Viabilità Chiara Foglietta.

"Dal comune abbiamo spinto per venire incontro alla richiesta dei residenti che arrivava in questi anni, da parte mia per la minoranza e il consigliere Simone Tosto in maggioranza–ha dichiarato il consigliere comunale Enzo Liardo–. Merito anche all'assessore Chiara Foglietta, che ha accolto le nostre richieste per risolvere questo problema e tornare alla viabilità precedente".

"Molti ambulanti, in questi anni, si sono trovati costretti a commettere infrazioni stradali per poter posare la propria bancarella all'interno dei vari box o garage per non passare da via Chiesa della Salute –ha spiegato la consigliera Carmela Ventra–. Questa situazione ha comportato problematiche anche con gli automobilisti, che spesso si trovavno costretti a fare anche quattro traverse stradali per raggiungere via Chiesa della Salute e per non passare da via Boccardo. Auspico che quanto prima la viabilità torni alla normalità, perché la scelta iniziale era sbagliata".



"Orgoglioso di aver apposto la mia prima firma per il ripristino del senso di marcia in Via Boccardo – ha dichiarato il coordinatore al Commercio della Circoscrizione 5, Alfredo Ballatore –. Questo Non è solo un cambio di viabilità, ma la risposta concreta alle richieste di sicurezza e funzionalità di residenti e commercianti. L’ascolto del quartiere è fondamentale per agire subito e pertanto ci auguriamo entro gennaio una circolazione più sicura e funzionale per tutti".