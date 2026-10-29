Kasia Smutniak al Museo del Cinema per presentare il suo film "Mustang"

Domani, venerdì 30 ottobre, Kasia Smutiniak sarà a Torino per presentare il suo ultimo lavoro, Mustang. Un viaggio intimo tra memoria, affetti e impegno civile, in uscita nelle sale a novembre.



Il Museo Nazionale del Cinema di Torino ospiterà l'attrice e regista alle 20.30 al Cinema Massimo che racconterà la sua esperienza nel mettere insieme un docu-film in ricordo di Pietro Taricone. Un viaggio profondamente personale che attraversa oltre vent'anni di vita, intrecciando memoria familiare, legami affettivi e impegno concreto per la salvaguardia di una cultura millenaria.



Nel 2003 Kasia Smutniak e Pietro Taricone, che si conoscono da poco, intraprendono un viaggio nel Mustang, una remota regione del Nepal, portando con sé soltanto gli zaini e una piccola telecamera. In quel luogo sospeso nel tempo, ancora privo di strade, nasce una promessa: tornare un giorno per contribuire a preservarne la cultura e le tradizioni. Ma il destino cambia improvvisamente il corso delle loro vite e quel ritorno insieme non avverrà mai.



Molti anni dopo, è la figlia Sophie a riscoprire le immagini di quel primo viaggio e di quelli successivi compiuti con la madre durante l'infanzia. Attraverso il suo sguardo e la sua voce, il film ricompone frammenti di memoria privata e collettiva, dando forma a un racconto che attraversa il tempo e le generazioni.



L'incontro con Kunzom, una donna del luogo, permette infine di dare concretezza alla promessa fatta tanti anni prima: la costruzione di una scuola che offre ai bambini della regione la possibilità di proseguire gli studi senza essere costretti ad allontanarsi dalle proprie famiglie.



Tra immagini d'archivio, ricordi e testimonianze, _Mustang_ diventa così una riflessione sulla perdita, sulla forza dei legami e sulla possibilità di trasformare la memoria in un gesto di responsabilità verso gli altri. Un viaggio alla ricerca di ciò che resta mentre tutto cambia, in quel flusso incessante di vita e trasformazione che in Mustang prende il nome di _Samsara_.