Artissima, C2C Festival, Mannoia, Frassica ed Halloween: cosa fare fino a domenica 1° novembre



EVENTI

ARTISSIMA E LE ALTRE

Fino al 1° novembre



Canemorto, Tony Oursler, Samson Young e Flavio Fanelli sono gli autori delle nuove Luci d'Artista che hanno dato come ogni anno il via alla contermporary art week di Torino. Capofila delle fiere che animeranno la settimana, Artissima. La 33esima edizione si svolgerà dal 30 ottobre al 1 ° novembre negli spazi dell'Ovale, ma nel resto della città saranno diversi gli eventi, le kermesse, le mostre, le performance che animeranno i luoghi della cultura e non solo. Un calendario di appuntamento fitto, fittissimo, in cui perdersi diventa estremamente facile. Ecco allora un vademecum degli eventi da segnare in agenda, dall'ora di colazione a tarda notte.

INFO: https://www.torinoggi.it/2026/10/26/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/da-artissima-a-casa-goya-la-mappa-per-orientarsi-nella-art-week-torinese.html

LA NOTTE DELLE STORIE

Venerdì 30 ottobre dalle 18 a mezzanotte

Va in scena dal vivo nei locali della Scuola e in diretta streaming su YouTube È la notte delle storie. il progetto inedito ideato da Scuola Holden, che invita a osservare e scoprire il potere trasformativo delle storie, la loro capacità di connetterci vicendevolmente, creando uno spazio di continuità tra passato e presente, guardando al domani. Tra i protagonisti della serata Alessandro Baricco, Benjamín Labatut, Fabio Genovesi, Kasia Smutniak, Irma Di Paola con una performance coreografata tratta da “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, Arianna Porcelli Safonov, Rareș in un dialogo musicato e illustrato con Zuzu, Michele Riondino, Valeria Solarino, Raffaele Alberto Ventura con So.Lo, tra reading, musica, dialoghi e performance. E ancora, i contributi di Feltrinelli Librerie e di APERITOON e Bergamo Animation Days.

INFO: www.scuolaholden.it

LIBRI IN ORBITA

Fino al 12 dicembre



C’è un modo adatto a tutti di esplorare il Cosmo, ed è fatto di pagine scritte, storie e racconti di grandi scoperte. È “Libri in orbita”, il nuovo ciclo di incontri che Infini.to – Planetario di Torino, Museo dell’Astronomia e dello Spazio “Attilio Ferrari” dedica alla divulgazione scientifica attraverso la presentazione di cinque libri dedicati allo Spazio, all'astrofisica, alla tecnologia e al rapporto tra scienza e società. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra le grandi questioni che riguardano il nostro rapporto con l'Universo: dalla necessità di sviluppare una nuova ecologia dello Spazio alla corsa per il controllo delle orbite, dalle storie degli uomini e delle donne rimasti dietro le quinte dell’avventura spaziale fino ai grandi temi del dibattito contemporaneo: cambiamento climatico, geopolitica delle risorse e povertà energetica. Protagonisti dei cinque appuntamenti saranno Patrizia Caraveo, Andrea Ferrero, Roberto Battiston, Emilio Cozzi e Gabriele Ghisellini, autori di altrettanti saggi attualmente in libreria. Scienziati, ricercatori e divulgatori dialogheranno con lo Staff di Infini.to per trasformare la presentazione di un libro in un'occasione di approfondimento a più voci e dialogo con il pubblico sui temi più attuali della ricerca scientifica e dell'esplorazione spaziale.

INFO: https://www.planetarioditorino.it/libri-in-orbita

FESTIVAL DELL'ACCOGLIENZA

Fino al 30 ottobre



Si rinnova, dall’11 settembre al 30 ottobre, l’appuntamento con il “Festival dell’accoglienza”: l’annuale manifestazione organizzata da Arcidiocesi di Torino, Pastorale diocesana dei Migranti e Associazione Generazioni Migranti in collaborazione con Fondazione Migrantes, patrocinata da Regione Piemonte, Città di Torino, Città metropolitana di Torino, Ordine dei giornalisti del Piemonte e sostenuta da Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT. Lungo e ricco il programma del Festival: 50 giorni di appuntamenti in cui si parla di accoglienza, inclusione, giustizia e diritto umanitario, multiculturalità e fede, con più di 160 ospiti e oltre cento eventi tra dibattiti, teatro, musica, laboratori, cinema, mostre, spiritualità.

INFO: https://festivalaccoglienzatorino.it/

ESTATE REALE

Fino al 31 ottobre



Anticipando di un mese rispetto all’anno scorso, gli appuntamento partiranno dal 12 giugno al 31 ottobre con concerti dal vivo, spettacoli di danza, teatro, letteratura, poesia e arti performative. Iniziative che copriranno un arco temporale che va dalla Giornate Europee dell’Archeologia fino ad Halloween. Tra i luoghi più suggestivi coinvolti il Teatro Romano, i Giardini ma anche Palazzo Reale e la Galleria Sabauda. Tutti gli appuntamenti prevedono l’apertura straordinaria dalle ore 19.45 alle 23.30. Il biglietto speciale comprenderà l’accesso con visita libera a una sezione museale sempre diversa e la partecipazione agli spettacoli in programma. 17 appuntamenti serali, accompagnati da eventi diurni, tra cui la Festa della Musica, la rassegna giunta alla sesta edizione Torino Crocevia di sonorità, il Gran Ballo d’Estate, la Notte di San Lorenzo, il Giardino dei Poeti.

INFO: https://museireali.beniculturali.it/events/estate-reale-2025-una-sera-al-museo

FESTIVAL

VIVA (IL) VERDI

Dal 22 ottobre al 14 marzo



Progetto ideato per celebrare il novantesimo anniversario dalla fondazione dell’Istituzione. Un titolo che gioca volutamente su una doppia identità: quella di Giuseppe Verdi, compositore simbolo della musica e della cultura italiana nel mondo, e quella del Conservatorio torinese che dal 1901 porta il suo nome e che nel 1936 ha assunto il rango di Regio Conservatorio di Musica. Una coincidenza che il progetto trasforma nel proprio cuore concettuale, interrogandosi su cosa significhi oggi custodire quel nome: quale eredità, quale responsabilità, quale visione del futuro. Articolato lungo un arco di sei mesi a partire dal 22 ottobre 2026, “Viva (il) Verdi” si sviluppa attorno a un filo conduttore triplice, (Il) Verdi ieri, oggi e domani, che tiene insieme memoria storica e proiezione futura in un palinsesto ampio e diversificato: attività espositive, concertistiche e di ricerca realizzate in collaborazione con le Residenze reali sabaude, l’Archivio Storico Ricordi, il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano e il Teatro Regio Torino: queste importanti realtà culturali del territorio condivideranno luoghi, archivi, competenze e pubblico in un progetto che vede il Conservatorio come soggetto attrattore e attivatore.

INFO: https://www.conservatoriotorino.eu/produzione/viva-il-verdi/

TURIN BAROQUE MUSIC FESTIVAL

Fino a ottobre

Sabato 27 giugno alle ore 21, nella chiesa dello Spirito Santo di via Porta Palatina 7 a Torino, con il concerto “Selva Morale” del Maghini Consort diretto da Claudio Chiavazza, prenderà il via la quinta edizione del Turin Baroque Music Festival. La rassegna, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, è un progetto dell’Accademia del Santo Spirito nato da un'idea di Andrea Banaudi in partenariato con il Coro Maghini, Controluce-Teatro d’ombre, il Coordinamento delle Associazioni Musicali di Torino e l’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte. Sono due le sessioni del festival: una in giugno e luglio e l’altra in ottobre e novembre, con in tutto 18 concerti, dialoghi e interventi didattici per proporre il meglio della musica barocca, eseguita secondo criteri storicamente informati e con strumenti originali. Alcuni dei più importanti e suggestivi luoghi della Torino sei e settecentesca faranno da cornice agli eventi del festival, ospitando i migliori interpreti nazionali e internazionali.

INFO: https://www.tbmf.eu/

TORINO CHAMBER MUSIC FESTIVAL

Fino al 20 giugno

Al via la Tredicesima edizione di Torino Chamber Music Festival. Il Torino Chamber Music Festival è una rassegna musicale diffusa dedicata alla musica da camera e musica corale. Il festival si distingue per un ricco calendario di appuntamenti che si snoda durante l'anno in diversi luoghi storici e di rilievo culturale a Torino e in provincia. Per quanto riguarda il repertorio particolare attenzione viene riservata alla musica antica, barocca e classica, senza tralasciare pagine di musica vocale polifonica, sacra e contemporanea. La programmazione alterna solisti di chiara fama, ensemble da camera (dui, trii, quartetti d'archi e di fiati), gruppi vocali e giovani talenti dei conservatori. I concerti si tengono in cornici di grande fascino architettonico e acustico — come la Real Chiesa di San Lorenzo, la Cappella dei Mercanti, palazzi storici e chiese del territorio torinese. Ogni appuntamento mira a valorizzare il patrimonio musicale cameristico e a renderlo accessibile a un pubblico ampio, affiancando alla grande letteratura musicale percorsi di riscoperta storicamente informata.

INFO: www.associazionemusicaviva.it

MUSICA E CONCERTI

FIORELLA MANNOIA

Mercoledì 28 (sold out) e giovedì 29 ottobre ore 20.30

Con Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve, la Mannoia si rende protagonista di un progetto dedicato a due figure fondamentali della canzone d'autore italiana, Fabrizio De André e Ivano Fossati. Il concerto celebra i trent'anni di Anime salve, l'ultimo album in studio di De André, pubblicato nel 1996 e realizzato insieme a Fossati, un'opera che ha lasciato un segno profondo nella storia della musica italiana. Mannoia attraversa un repertorio fatto di poesia, impegno civile, storie di marginalità e sentimenti universali.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it



LIRICA E CLASSICA

FESTIVAL VERISMO

Fino al 22 novembre



Una tetralogia inedita per riscoprire le radici del melodramma italiano moderno: quattro opere, due compositori, due registi e un unico direttore d’orchestra danno forma all’ambiziosa apertura della Stagione d’Opera e di Balletto 2026/2027 del Teatro Regio. Giovedì 15 ottobre la Stagione si inaugura con il Festival Verismo, a partire dalle nuove produzioni di Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Il ciclo prosegue fino al 22 novembre con La bohème di Leoncavallo e Iris di Mascagni, per un totale di 22 recite. Sul podio dell’Orchestra, del Coro e del Coro di voci bianche del Teatro Regio sale il Direttore musicale Andrea Battistoni. Le regie sono affidate a Daniele Menghini per le opere di Mascagni e a Francesco Micheli, al suo atteso debutto al Regio, per quelle di Leoncavallo. I Cori sono istruiti rispettivamente da Gea Garatti Ansini e Claudio Fenoglio.

INFO: Teatro Regio, piazza Castello 215, tel. 0118815241/242, www.teatroregio.torino.it





ONE (WO)MEN SHOW

BEPPE BRAIDA

Giovedì 29 ottobre ore 21



Dopo due anni di successo in tutta Italia, 130 spettacoli e oltre 80mila spettatori divertiti, Braida conclude il tour di “Piano B” nella sua città, Torino. “Avete mai notato che dopo il Covid siamo tutti impazziti?!”: una domanda che diventa affermazione, dando il via ad oltre un’ora e mezza di risate senza sosta, in uno spettacolo ad atto unico – scritto dallo stesso Braida a quattro mani con Raffaele Skizzo Bruscella – per la gente e in mezzo alla gente.

INFO: Teatro Juvarra, via Juvarra 13, www.teatrojuvarra.it

NINO FRASSICA & THE PLAGGERS BAND

Venerdì 30 ottobre ore 20.30



Protagonista di una comicità che ha cambiato il linguaggio televisivo, dai tempi di Quelli della notte e Indietro tutta!, Frassica porta sul palco un repertorio musicale in cui ogni parola può diventare un equivoco e ogni melodia imboccare una direzione inattesa. Al suo fianco sei musicisti, riuniti sotto un nome che fonde Platters e plagio: una dichiarazione d’intenti per uno spettacolo che smonta e ricompone oltre cento canzoni, mescolando successi popolari, sigle televisive e jingle pubblicitari.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

ELEAZARO ROSSI

Domenica 1° novembre ore 16 e 19.30



Il comico, Conosciuto dal pubblico per i monologhi a Le Iene e le apparizioni su Comedy Central, porta in scena "Kamikaze", prende di mira le convenzioni sociali, i meccanismi del senso di colpa e le contraddizioni quotidiane, coinvolgendo anzitutto se stesso. Vita e morte, piccoli fastidi e grandi questioni esistenziali si ritrovano sullo stesso piano, attraversati da una scrittura che alterna assurdo, provocazione e autocritica.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it





TEATRO

LU SANTO JULLARE FRANCESCO

Fino a domenica 1° novembre



Nel 2026 tre importanti ricorrenze uniscono San Francesco d’Assisi e Dario Fo: ottocento anni dalla morte del patrono d’Italia, tra i santi più noti e amati al mondo, cent’anni dalla nascita dell’attore e drammaturgo vincitore del Premio Nobel e dieci dalla sua scomparsa. Per questa occasione, il Teatro Stabile di Torino e il Teatro Stabile dell’Umbria coproducono il nuovo spettacolo dell’istrionico Matthias Martelli che dirige e interpreta il testo di Dario Fo e Franca Rame su San Francesco, racconto toccante e ironico di una storia divenuta un vero e proprio archetipo del nostro patrimonio narrativo.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

LE ULTIME LUNE

Fino all'8 novembre. Orari: mar-gio-sab ore 19.30, mer-ven ore 20.45, dom ore 16



Scritto all’inizio degli anni Novanta e interpretato per la prima volta in Italia da un memorabile Marcello Mastroianni, Le ultime lune fa convivere ironia e inquietudine in una scrittura raffinata e intensa. Un anziano professore aspetta nella propria stanza l’arrivo del figlio, che lo accompagnerà in una casa di riposo. Nell’attesa, il dialogo con il ricordo della moglie scomparsa apre uno spazio sospeso tra memoria, tenerezza e verità sulla vecchiaia e sulla morte. Di Furio Bordon, con Alessandro Haber. Regia di Paolo Valerio.

INFO: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

LE NUVOLE DI AMLETO

Martedì 27, Mercoledì 28, e Giovedì 29 ottobre ore 20.30



Nell'ambito del progetto "Odin Teatret a Torino - Falchera per i 90 anni di Eugenio Barba. La memoria che vive", promosso da Il Mutamento Zona Castalia in collaborazione con il Comune di Torino e le Biblioteche Civiche Torinesi, l'ensemble internazionale dell'Odin Teatret è protagonista dell'ultimo spettacolo diretto da Eugenio Barba. Dedicato a Hamnet e ai giovani senza futuro, vede in scena Antonia CioazÄƒ, Else Marie Laukvik, Jakob Nielsen, Rina Skeel, Ulrik Skeel e Julia Varley, con testo e regia dello stesso Barba.

INFO: Auditorium della Bilbioteca "Don Milani", via dei Pioppi 43

CIO' CHE VIDE IL MAGGIORDOMO

Giovedì 29, Venerdì 30 e Sabato 31 ottobre ore 21, Domenica 1° novembre ore 16

Giampiero Ingrassia, Paolo Triestino e Claudia Campagnola sono protagonisti del testo di Joe Orton. Si tratta di una commedia di notevole, irriducibile carattere, dalla quale raccogliere una sfida creativa stimolante. Il testo è dotato di ritmi propri, inediti rapporti fra i personaggi, vivificati da reazioni originali, così che dalla fantasia dell’autore, quella del regista ottenga la concretezza di una favola fuori dal tempo. L’ambientazione in una clinica, simbolo di un’intera società, non è racchiusa agli anni in cui il testo fu scritto, ma a una favola che non ha un tempo preciso e, proprio per questo, potrebbe essere il nostro.

INFO: Teatro Gioiello, via Colombo 31, www.teatrogioiellotorino.it

LA VEDOVA

Venerdì 30 e Sabato 31 ottobre ore 20.45, Domenica 1° novembre ore 19.30



Uno spettacolo dai toni cupi, ambientato in epoca vittoriana, che mescola atmosfere gotiche, mistero e tensione narrativa. Strizzando l’occhio al linguaggio visivo del cinema horror e puntando a portare a teatro anche il pubblico più scettico, per vivere un’esperienza nuova, in una messa in scena avvolgente, capace di farlo sentire totalmente immerso in una pellicola. Una produzione originale Chi è di Scena, con sceneggiatura e regia a cura di Gioacchino Inzirillo.

INFO: Teatro Cardinal Massaia, via Sospello 32/C, tel. 0112116128

LA MISTERIOSA SCOMPARSA DI W

Venerdì 30 ottobre ore 20.30



W una mattina si sveglia e non è più “a posto”, molte cose non tornano nel suo sentire. Tutte le promesse che le erano state fatte da piccola non sono state mantenute e i rapporti, per lo più disumani, hanno rotto tutto quello che era intero. Ai suoi piedi, in una piscina di macerie, pezzi di plastica, gli scarti di materiale velenoso di cui il mondo ormai si nutre. W apre gli occhi e si guarda intorno. Di Stefano Benni, con Ambra Angiolini.

INFO: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria, tel. 0114241124, www.teatrodellaconcordia.it

COINCIDE PERFETTAMENTE CON CIÒ CHE GIÀ SAPEVAMO

Venerdì 30 e Sabato 31 ottobre ore 21, Domenica 1° novembre ore 15.30 e 20



Spettacolo del Master Internazionale per Attrici e Attori di LoStudio di Torino. Quanto incidono il conformismo, la paura del diverso e il bisogno di appartenenza sui comportamenti individuali e collettivi? Da questa domanda nasce questo lavoro che trae ispirazione da Katzelmacher di R.W. Fassbinder e indaga il tema della diversità e i meccanismi di esclusione e di violenza che si producono all’interno di un gruppo. L'arrivo dello straniero rende visibili paure, pregiudizi e frustrazioni di una comunità, ciò su cui si è posta l’attenzione è l'osservazione di come quegli stessi meccanismi continuino a manifestarsi, assumendo forme diverse e spesso più quotidiane: episodi di bullismo, omofobia, discriminazione, aggressioni verso chi viene percepito come "diverso", ma anche la crescente paura della violenza che attraversa il nostro modo di vivere e di stare insieme. Lo spettacolo è a cura di Thea Dellavalle e Irene Petris.

INFO: San Pietro in Vincoli, via San Pietro in Vincoli 28, tel. 011645740, www.santibriganti.it

CARMEN

Sabato 31 ottobre ore 20.45, Domenica 1° novembre ore 15.30



Torna in scena il balletto firmato da Luciano Cannito, vincitore per due anni consecutivi del Biglietto d’Oro come spettacolo di danza più visto in Italia, del Premio Positano e del Premio Danza & Danza. Ispirata alla celeberrima opera di Georges Bizet, la produzione porta sul palco uno dei personaggi femminili più iconici dell’immaginario occidentale attraverso una rilettura contemporanea, intensa e profondamente teatrale. Protagonisti di questa nuova edizione sono Virna Toppi e Nicola Del Freo, Primi Ballerini del Teatro alla Scala di Milano, insieme a Tommaso Ruggeri e ai solisti della Roma City Ballet Company, diretta dallo stesso Cannito.

INFO: Teatro Alfieri, piazza Solferino 4, www.teatroalfieritorino.it





BAMBINI E FAMIGLIE

MONSTER'S GOT TALENT – LA REGINA DEGLI SPAVENTAPASSERI

Sabato 31 ottobre ore 16.30 e 20.45, Domenica 1° novembre ore 16.30



Spettacolo di circo teatro di Milo Scotton e gli artisti di Artemakìa, che intreccia circo contemporaneo e teatro fisico in una storia popolata da creature insolite e trasformazioni sorprendenti che anticipa, con ironia, il tema della ribellione delle macchine. Un appuntamento per bambine, bambini e famiglie, con un’esperienza che comincia già un’ora prima dello spettacolo, tra giochi, laboratori, photo-set e l’immancabile dolcetto-scherzetto.

INFO: Teatro Ragazzi Trg, corso G. Ferraris 266, casateatroragazzi.it

LUCILLA

Sabato 31 ottobre ore 18



La tournée teatrale dell’artista che piace ai più piccoli. Uno spettacolo a metà strada fra concerto e musical, pensato per famiglie e bambini con il desiderio di intrattenere, insegnare e aiutare i più piccoli a superare le loro più grandi paure, come ad esempio quella del buio, imparando a conoscere e prendere dimestichezza con ciò che tende a spaventare. Non mancheranno le canzoni che hanno reso Lucilla una star del web.

INFO: Auditorium del Lingotto, via Nizza 280, www.eventi.almanmusic.com

CINEMA

SCHEGGE

Fino ottobre al 18 aprile

“Schegge”, la rassegna organizzata da AIACE Torino con il sostegno della Regione Piemonte, giunge quest’anno alla sua quinta edizione, che si svolgerà al CineTeatro Baretti. L’iniziativa, che si conferma un appuntamento cittadino ormai stabile e che negli anni si è conquistata un pubblico affezionato, sempre più numeroso e partecipe, presenterà anche nella nuova stagione un ciclo di sette appuntamenti cinematografici, a cadenza mensile e “fuori dagli schemi” sia per la particolare collocazione temporale sia per i contenuti proposti. Ogni matinée si concluderà con il consueto aperitivo offerto nel foyer del cinema, che permetterà al pubblico di proseguire in un contesto informale il dialogo con il relatore del mese. Come sempre, anche quest’anno ogni incontro sarà dedicato a un tema diverso, che verrà esplorato attraverso la proiezione di spezzoni e sequenze significative, frammenti e “schegge” di film di volta in volta commentati da un diverso ospite: un viaggio in compagnia di esperti per professione o per passione, che offre prospettive originali e inattese su autori, scuole, generi, rapporti del cinema con le altre arti e in cui agli interventi di chi lavora nel settore si affiancano quelli di chi, pur facendo un altro mestiere, coltiva competenze specifiche in virtù di un interesse personale.

INFO: www.aiacetorino.it

MOSTRE

LA DANZA DELLE ORE

Fino al 4 aprile



Una mostra su tre sedi, Fondazione Merz, Gam e Castello di Rivoli, per celebrare il centenario della nascita di Marisa Merz (1926-2019). Fino al 4 aprile tre istituzioni ne ripercorrono l'opera e l'eredità attraverso un progetto condiviso, dal titolo "La danza delle ore", che intreccia prospettive curatoriali complementari e riunisce opere storiche e lavori inediti. I tre capitoli raccontano il suo lavoro secondi tre diverse tematiche. Il Castello di Rivoli esplora la dimensione ambientale e spirituale della sua pratica, lo spazio come luogo fisico e metafisico e le risonanze della sua ricerca nel lavoro di dieci artiste contemporanee. La Fondazione Merz approfondisce il processo creativo, la scelta dei materiali e gli equilibri attraverso cui oggetti e materie rivelano potenzialità inattese. La GAM si concentra sulla casa come studio e laboratorio, luogo originario di una pratica nella quale l'esperienza quotidiana e la creazione artistica sono inseparabili.

INFO: https://www.fondazionemerz.org/

SAVINIO, OFILI, TOULIATOU

Dal 30 ottobre al 4 aprile



In occasione della Torino Art Week, la Pinacoteca Agnelli inaugura venerdì 30 ottobre 2026 la nuova stagione espositiva con tre progetti che attraversano il Novecento storico e la ricerca contemporanea, confermando la vocazione del museo a mettere in relazione collezione, nuove produzioni e riletture della storia dell’arte. La programmazione autunnale propone Alberto Savinio. Souvenir, la prima grande retrospettiva istituzionale dedicata a una delle personalità più originali della cultura europea del Novecento; Laure. Chris Ofili & Édouard Manet, nuovo appuntamento del ciclo Beyond the Collection, che invita artisti contemporanei a confrontarsi con le opere della Collezione Permanente; e il nuovo intervento di Iris Touliatou, vincitrice dell’edizione 2025 del Premio Pista 500, in collaborazione con Artissima, per La Pista 500, il progetto di arte contemporanea all’aperto che ha trasformato l’ex pista di collaudo del Lingotto in uno dei luoghi più riconoscibili della scena artistica internazionale. Tre progetti profondamente diversi per linguaggi, generazioni e approcci, accomunati dalla volontà di interrogare la contemporaneità attraverso nuove prospettive critiche e di proporre al pubblico strumenti inediti per leggere il presente. La stagione autunnale conferma il ruolo della Pinacoteca Agnelli come luogo in cui la ricerca storica dialoga con la contemporaneità, con la Collezione Permanente come punto di partenza e fulcro per nuove interpretazioni.

INFO: www.pinacoteca-agnelli.it

BOWERS, GOLDIN, YAEGER, KADYRI

Dal 29 ottobre al 28 marzo



Il 29 ottobre 2026 la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo inaugura cinque mostre che, attraverso linguaggi e generazioni differenti, affrontano alcuni dei temi centrali della contemporaneità: le lotte sociali e il femminismo, la memoria e l’esperienza autobiografica, il rapporto tra immagine e realtà, le identità e le trasformazioni tecnologiche. Le mostre di Andrea Bowers, Nan Goldin, Joseph Yaeger e Aziza Kadyri saranno visitabili fino al 28 marzo 2027, mentre il progetto di Louis Morlæ, vincitore dell’illy Present Future 2025 Prize, sarà visitabile fino all’11 gennaio 2027.

INFO: https://fsrr.org/

SERIE LIMITATA, LAING, CONVERGENZE

Dal 27 ottobre all'11 aprile al 7 marzo



Il MAUTO - Museo Nazionale dell’Automobile inaugura una nuova stagione dedicata al dialogo tra arti visive e cultura dell’automobile, presentando tre progetti espositivi che, pur nella loro autonomia, condividono una medesima prospettiva: indagare il ruolo dell’automobile come soggetto culturale, dispositivo dello sguardo e motore di trasformazione dell’immaginario contemporaneo. Attraverso una grande mostra internazionale dedicata alla fotografia, la prima monografica italiana sull’artista britannico Gerald Laing e il secondo capitolo di Convergenze, il progetto che porta l’arte contemporanea all’interno della collezione permanente del Museo, il MAUTO consolida un percorso di ricerca che guarda all’automobile ben oltre la sua dimensione tecnica o industriale, riconoscendone il valore storico, sociale, estetico e simbolico. Le tre esposizioni raccontano, da prospettive differenti, come l’automobile abbia influenzato la rappresentazione del paesaggio, della modernità e della velocità, attraversando la fotografia, la Pop Art e la ricerca artistica contemporanea. Ne emerge un racconto corale che mette in relazione patrimonio museale e produzione artistica, storia e contemporaneità, memoria e nuove visioni.

INFO: www.museoauto.com

PRIMA DEL SIPARIO

Dal 28 ottobre al 5 novembre



Cosa succede quando si crea uno spettacolo? Prima che costume o una scenografia prendano vita sul palcoscenico, c’è un’idea che nasce su un foglio di carta. Prima del sipario racconta questo momento del processo creativo, attraverso una selezione di bozzetti originali di Arturo Brachetti, che svela un aspetto meno conosciuto del suo lavoro: quello di disegnatore e scenografo. La mostra espone, dal 28 ottobre al 5 novembre, schizzi in bianco e nero ricchi di dettagli, che restituiscono la dimensione visiva della sua immaginazione e mostrano come lo spettacolo prenda forma nella fantasia di Brachetti ben prima di incontrare lo sguardo del pubblico.

INFO: www.artebrachetti.it

MIND YOUR BRAIN!

Dal 31 ottobre al 29 novembre

Le OGR Torino, l’hub della Fondazione CRT, presentano Mind Your Brain!, una mostra di Heureka, il Centro della Scienza finlandese, che invita il pubblico a esplorare i meccanismi della mente attraverso un percorso interattivo tra giochi, esperimenti e attività da vivere insieme. Quanto conosciamo davvero il nostro cervello? Come cambia nel corso della vita? Che ruolo hanno le emozioni, i sensi, il sonno e le relazioni con gli altri? Mind Your Brain! parte da queste domande per trasformare la scoperta del cervello in un’esperienza diretta e condivisa, mettendo al centro la curiosità, la partecipazione e l’interazione. Pensata per visitatori di tutte le età e capace di coinvolgere anche i più piccoli, la mostra propone giochi e attività da condividere in gruppo. All’ingresso, ogni gruppo riceve un “cervello portatile”, una chiave che permette di accedere alle diverse installazioni e che si trasforma durante il percorso, accompagnando i visitatori nell’esplorazione.

INFO: https://ogrtorino.it/

SONG DONG. SOUL OUT

Fino al 27 giugno 2027



Il MAO Museo d’Arte Orientale di Torino presenta Song Dong. Soul Out, la prima mostra personale in Italia dedicata all’artista Song Dong (Pechino, 1966) a cura di Li Zhenhua e Davide Quadrio, con Francesca Filisetti e Rebecca Ricci. L’esposizione è concepita come un progetto site-specific che coinvolge l’intero museo, trasformandolo in un dispositivo narrativo in cui le opere di Song Dong entrano in dialogo con le collezioni permanenti e con l’architettura storica di Palazzo Mazzonis. Riunendo alcune delle installazioni più iconiche dell’artista, insieme a un archivio di fotografie e video di performance realizzate dagli anni ‘90 a oggi, Song Dong. Soul Out ripercorre oltre trent’anni di lavoro, mettendo in luce una pratica capace di intrecciare esperienza individuale e storia collettiva, memoria privata e trasformazioni sociali, restituendo al contempo uno sguardo sulla Cina contemporanea.

INFO: https://www.maotorino.it/it/evento/song-dong-soul-out/

GRADO ZERO

Fino al 6 giugno

Con la sua lunga storia di ascese, di esplorazioni e conquiste, la montagna si è raccontata come luogo privilegiato di un certo modo di intendere la virilità: eroica, competitiva, disciplinata, talvolta militare. In questo universo simbolico, a lungo ritenuto naturalmente adatto agli uomini, le donne sono state frequentemente escluse, marginalizzate o rese eccezioni. La mostra Grado Zero. La montagna oltre i generi, fondata sul dialogo tra opere contemporanee e materiali storici, muove dalla necessità di decentrare la maschilità egemonica, interrogare le genealogie patriarcali della montagna e riflettere sulla relazione tra patriarcato e crisi climatica. Al tempo stesso, si propone come uno spazio di ripartenza, in cui normalizzare l’idea di alleanza tra maschile e femminile e attraverso il quale guidare il passo verso un’utopia realizzabile: una montagna oltre i generi. In questa prospettiva, la montagna non è più soltanto terra da conquistare e sfruttare, ma spazio da abitare, custodire e ripensare. Diventa il terreno di un’“etica postumana relazionale”, capace di riconoscere l’interdipendenza tra corpi, comunità e forme di vita; di rimettere al centro il senso del commoning, della cura della vita e della casa comune.

INFO: https://www.museomontagna.org/events/grado-zero-la-monntagna-oltre-i-generi/

BANKSY

Fino al 31 gennaio 2027



Dopo il grande successo in oltre 35 città tra cui Parigi, Praga, Bruxelles, Düsseldorf, New York e Napoli, con più di 3,5 milioni di visitatori, “The World of Banksy” arriva per la prima volta a Torino con un nuovo concetto: Banksy – Street is the Museum. In mostra più di 150 opere di Banksy ricostruite e installazioni video, per un periodo limitato, nelle storiche cantine di Palazzo Falletti di Barolo. Da Flower Thrower a Girl with Balloon, e ad altri lavori entrati nell’immaginario collettivo, questo percorso invita a riflettere sui grandi temi del nostro tempo.

INFO: https://banksymuseo.it/

A TAVOLA!

Fino al 4 aprile 2027



Nel Corridoio dell’Aula della Camera Italiana di Palazzo Carignano, il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano presenta A Tavola! Cucina, cibo e gusto nell’Italia del Risorgimento, a cura di Ilaria Porciani. Dalla fine del Settecento, quando a dettare legge era la cucina francese, alla Prima guerra mondiale, la mostra segue gli italiani a tavola: dal caffè al ristorante, dall’osteria alla piola, da Cavour a Pellegrino Artusi. Il cibo come chiave per leggere la società, l’economia e la politica di un Paese che si stava facendo, anche nel piatto.

INFO: https://www.museorisorgimentotorino.it/mostre/a-tavola/

ANASTASIA SAMOYLOVA. HARBOR

Fino al 7 febbraio 2027

Le Gallerie d'Italia - Torino presentano la mostra “Anastasia Samoylova. Harbor”, curata da Emanuela Mazzonis di Pralafera. Anastasia Samoylova porta avanti una sua analisi fotografica raccontando l’anima di 7 città portuali europee: Genova, Venezia, Rotterdam, Marsiglia, Lisbona, Atene e Istanbul. “La fotografia è un medium che comprime tempo e spazio in un’unica cornice” dichiara l’artista. Tempo e spazio sono elementi fondamentali nella composizione di una fotografia così come lo sono per lo sviluppo delle città portuali. I porti sono spazi strutturali che si sono evoluti nel tempo e nello spazio, sono un nesso di trasformazioni, intersezioni, dinamismi, contraddizioni, inclusioni ed esclusioni, ricchezza e povertà, passato, presente e futuro. Sono luoghi di transizione temporale e spaziale, contraddistinti dall’irrefrenabile espansione commerciale, dal pericolo dell’instabilità climatica, dalle criticità degli scambi migratori e dalla sconfinatezza della saturazione visiva.

INFO: https://gallerieditalia.com/it/torino/mostre-e-iniziative/mostre/2026/10/22/anastasia-samoylova-harbor-mostra-a-torino/#

LETIZIA BATTAGLIA E DAVIDE TRANCHINA

Fino al 7 febbraio e fino al 6 gennaio



A nuove mostre di CAMERA - Letizia Battaglia. L'opera 1970 -2020 e Davide Tranchina. Light-years Away. Entrambe curate da Walter Guadagnini, le due esposizioni inaugurano l'autunno di CAMERA nel segno della fotografia italiana con una grande retrospettiva dedicata a Letizia Battaglia, per riscoprirne lo sguardo intenso e profondamente umano capace di intrecciare ricerca artistica, impegno sociale e passione civile, e parallelamente, in Project Room, con la mostra personale di Davide Tranchina, tra gli autori più autorevoli della scena contemporanea.

INFO: www.camera.to

DI PADRE IN FIGLIO

Fino al 17 gennaio 2027



Allo Spazio Scoperte, al primo piano della Galleria Sabauda, l’esposizione dal titolo Di padre in figlio. L’universo grafico di Giambattista e Giandomenico Tiepolo, curata da Sofia Villano e organizzata in occasione del 300° anniversario della nascita di Giandomenico, ne documenta la straordinaria attività grafica accostata a quella paterna. Il percorso espositivo presenterà oltre 60 fogli, tra incisioni e disegni provenienti dal ricco fondo della Galleria Sabauda e dalle collezioni della Biblioteca Reale.

INFO: https://museireali.beniculturali.it/

ART SITE FEST

Fino al 20 novembre

La nuova stagione di Art Site Fest nasce da una rinnovata attenzione alla dimensione narrativa che pure abbiamo frequentato negli ultimi anni. Attraverso le arti visive, le installazioni site specific, gli incontri, le letture e gli spettacoli abbiamo cercato nel racconto il mezzo per dare voce ai luoghi. Dare forma autentica a storie, persone, spazi, idee è l'intento che ha — e deve avere — ogni espressione culturale, oltre ogni confine disciplinare. Questo perché ogni narrazione presuppone una relazione, a cominciare tra chi dice e chi ascolta. Ogni comunità trova alimento nelle storie che ne sono le radici. Attraverso una rassegna che raccoglie contributi diversi, dalle arti, al teatro, dalla performance, alla musica, ci fa piacere esplorare forme di racconto che non risiedono più esclusivamente nel testo scritto, ma che si fanno voce, immagini, suoni, mondi da abitare.

INFO: https://artsitefest.it/

IL CORPO DELLA CITTÀ

Fino al 22 febbraio 2027



La mostra a Palazzo Madama racconta un secolo di storia torinese attraverso il corpo: rappresentato, vestito, disciplinato, liberato e trasformato dalle profonde evoluzioni della società moderna. In ideale continuità con la mostra MonumenTo. La forma della memoria, il progetto propone un punto di vista originale attraverso il quale osservare l’evolversi della città attraverso il corpo, inteso non soltanto come soggetto artistico, ma come spazio in cui si riflettono i cambiamenti sociali, economici e culturali, luogo ideale di intersezione fra moda, arte e trasformazioni urbane. Attraverso dipinti, sculture, abiti, fotografie, manifesti, documenti, il percorso espositivo accompagna il visitatore in un percorso scandito dalle grandi Esposizioni, a partire dall’Esposizione Generale Italiana del 1884 fino alla grande mostra di Italia 61, e propone una riflessione sulla città come organismo vivente, in continua trasformazione, e sul corpo come luogo in cui i cambiamenti della modernità diventano visibili.

INFO: www.palazzomadamatorino.it

JESSICA LANGE

Fino al 7 febbraio 2027



Le Sale Chiablese dei Musei Reali di Torino ospitano dal 7 ottobre 2026 al 7 febbraio 2027 la mostra STILL IMAGE. Fotografie di Jessica Lange, a cura di Anne Morin. La mostra, attraverso una selezione di oltre 200 immagini, ripercorre quasi trent’anni di ricerca fotografica, restituendo lo sguardo intenso, poetico e profondamente umano dell’autrice. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso otto sezioni tematiche, in gran parte inedite, concentrandosi in modo particolare sulle fotografie realizzate a partire dalla fine degli anni Novanta, in cui sensibilità artistica e attenzione documentaria rivelano uno sguardo profondo e malinconico sul mondo contemporaneo. Cuore della mostra è il ciclo dedicato alla Highway 61, la celebre strada che attraversa gli Stati Uniti da nord a sud, dal Minnesota, terra natale dell’artista, fino a New Orleans. In queste immagini in bianco e nero, caratterizzate da una grana marcata e da forti contrasti, Lange costruisce un racconto dell’America rurale fatto di silenzi, atmosfere sospese e dettagli carichi di significato.

INFO: https://museireali.beniculturali.it/still-image-fotografie-di-jessica-lange/

GIORGIO GRIFFA ZHANG ENLI

Fino al 28 gennaio

La Fondazione Giorgio Griffa presenta dall’8 ottobre 2026 al 28 gennaio 2027, Giorgio Griffa Zhang Enli, una mostra dedicata alla pittura e al suo rapporto con una realtà in continuo mutamento. Realizzata in collaborazione con Xavier Hufkens, galleria con sede a Bruxelles che rappresenta entrambi gli artisti, la mostra mette in dialogo Giorgio Griffa e Zhang Enli, due protagonisti della pittura contemporanea appartenenti a generazioni e contesti culturali differenti, accomunati da una stessa concezione della pittura come processo aperto, non interamente governato dalla volontà dell’artista. Il percorso riunisce una selezione di opere recenti, realizzate da Giorgio Griffa tra il 2019 e il 2023 e da Zhang Enli tra il 2025 e il 2026. I lavori si alternano nello spazio costruendo una sequenza di ritmi, corrispondenze e discontinuità, in un confronto che attraversa Oriente e Occidente, segno e colore, gesto e meditazione, vuoto e pieno.

INFO: www.fondazionegiorgiogriffa.org

LUCA CAMPIGOTTO. WANDERING EUROPE

Fino al 7 febbraio



Intesa Sanpaolo apre al pubblico fino al 7 febbraio 2027, alle Gallerie d'Italia – Torino, la mostra Luca Campigotto. Wandering Europe, a cura di Walter Guadagnini. Un viaggio attraverso l'Europa contemporanea firmato da uno dei maggiori interpreti della fotografia di paesaggio, capace di restituire, con immagini di straordinaria intensità visiva, la complessità di un continente in continua trasformazione, sospeso tra memoria e futuro, natura e intervento dell'uomo, identità locali e storia comune. L'esposizione rappresenta un nuovo capitolo della rassegna "La Grande Fotografia Italiana", ideata e curata da Roberto Koch, con cui le Gallerie d'Italia di Torino rendono omaggio ai grandi maestri della fotografia italiana contemporanea. Dopo Lisetta Carmi (2022), Mimmo Jodice (2023), Antonio Biasiucci (2024) e Olivo Barbieri (2025), il progetto prosegue con Luca Campigotto, autore che ha costruito la propria ricerca artistica attorno al tema del viaggio, raccontando città, paesaggi e territori attraverso uno sguardo insieme contemplativo e profondamente contemporaneo.

INFO: https://gallerieditalia.com/it/torino/

ATELIÈR DEI MODERNI

Fino al 14 febbraio



Il progetto biennale che vede il Consorzio coinvolto nel dialogo con alcune istituzioni culturali francesi continua con una mostra di grande attrazione basata sulle collezioni del Museo di BeauxArts di Lione. Sessanta opere raccontano il Novecento attraverso i suoi protagonisti e il luogo in cui tutto ha avuto origine: l’atelier. La mostra Atelier dei Moderni. Matisse, Braque, Picasso, Bacon propone un affascinante viaggio attraverso la pittura del Novecento, esplorando l’evoluzione dell’arte moderna europea. Attraverso una selezione di opere di maestri assoluti come Henri Matisse, Pablo Picasso, Georges Braque, André Derain, Jean Dubuffet, Wifredo Lam, Hans Hartung, Simon Hantaï, Francis Bacon e molti altri, il percorso espositivo mette in luce le profonde trasformazioni del linguaggio artistico del secolo scorso: dalla ricerca della purezza delle forme e del colore fino alle tensioni drammatiche dell’Espressionismo e dell’arte figurativa postbellica. Atelier dei Moderni rappresenta un’occasione imperdibile per cogliere gli aspetti della libertà creativa e della rivoluzione estetica che hanno segnato l’arte del Novecento.

INFO: https://lavenaria.it/evento/atelier-dei-moderni/

GIOVANNI TERMINI. LA FORMA DEL NON DETTO

Fino al 31 gennaio 2027



Giovanni Termini è il primo artista ospite nella nuova sede del Museo Ettore Fico. La mostra "La forma del non detto" sarà aperta dal 24 settembre al 31 gennaio 2027. La sua ricerca si concentra su una ridefinizione della scultura, intesa non come organizzazione di volumi statici, ma come combinazione di forme in espansione. I media da lui utilizzati, consistono in oggetti quotidiani provenienti dai contesti più diversi e realizzati con materiali differenti: legno, acciaio, vetro, tubi da ponteggio che dialogano fra loro per affermare il primato della materia e della forma. Gli oggetti, accostati in modo contrastante, coinvolgono lo spettatore sia fisicamente sia mentalmente e le installazioni che realizza trasmettono uno spaesamento ironico o paradossale invitando il pubblico a fermarsi e a riflettere, mettendo in relazione la solidità delle strutture con l’insicurezza dell’esistenza.

INFO: https://www.museofico.it/

LUIGI MOTTURA. ATMOSFERE E SEGRETI CIFRATI

Fino al 13 novembre

“Questa mostra nasce dall’attenzione e dalla generosità di Luigi verso i più deboli e meno fortunati, con l’obiettivo di donare attraverso i suoi quadri un aiuto concreto ai tanti progetti che 1 Caffè ETS realizza ogni giorno”: sono le parole di Vittoria e Zeno Mottura, che hanno deciso di affidare le opere di Luigi a 1 Caffè ETS, trasformando la sua eredità artistica in un gesto capace di generare valore per gli altri. Dal 23 settembre al 13 novembre, infatti, il Villino Caprifoglio di Torino ospita “Luigi Mottura. Atmosfere e segreti cifrari”, la mostra dedicata all’artista torinese, le cui opere saranno destinate a chi sceglierà di sostenere 1 Caffè ETS con una donazione, contribuendo ai progetti delle 52 realtà non profit italiane che l’ente accompagnerà nel corso del 2027.

INFO: https://www.1caffe.org/

GILLO PONTECORVO

Fino al 5 aprile



A vent'anni dalla scomparsa di Gillo Pontecorvo e a sessant'anni dal Leone d’oro assegnato alla Battaglia di Algeri, il Museo Nazionale del Cinema di Torino dedica al grande regista una mostra esclusiva che mette in valore l’Archivio Gillo Pontecorvo, donato dalla famiglia al Museo e oggi uno dei più importanti fondi documentari dedicati a un autore del cinema italiano. Da questo straordinario patrimonio prende forma Gillo Pontecorvo. Una battaglia dopo l'altra, a cura di Mauro Genovese con Caterina Massignani, in programma al piano di accoglienza della Mole Antonelliana dal 16 settembre 2026 al 5 aprile 2027. La mostra è un'immersione nel laboratorio creativo, intellettuale e civile del regista, resa possibile da un archivio di eccezionale completezza che documenta ogni tappa della sua molteplice attività: dagli anni della Resistenza all'esperienza giornalistica, dalla genesi dei suoi capolavori cinematografici ai progetti culturali dell'ultima parte della sua vita.

INFO: www.museocinema.it

WORLD PRESS PHOTO

Fino al 13 dicembre



La mostra presenta i risultati del 69° World Press Photo Contest, il prestigioso concorso internazionale organizzato dalla World Press Photo Foundation, punto di riferimento del fotogiornalismo mondiale dal 1955. Ogni anno il concorso premia i migliori fotografi professionisti e documentaristi che, attraverso immagini di straordinaria forza narrativa, raccontano gli eventi, le sfide e le trasformazioni che hanno segnato l’anno precedente. Negli spazi dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino sono esposte 144 fotografie realizzate dai 42 autori premiati, selezionati tra 57.376 immagini presentate da 3.747 fotografi provenienti da 141 Paesi. Le opere sono state valutate da giurie regionali indipendenti e successivamente esaminate da una giuria globale, secondo un rigoroso processo di selezione basato su eccellenza visiva, qualità del racconto giornalistico e pluralità delle prospettive.

INFO: https://www.worldpressphototorino.it/

CARS MOTORI RUGGENTI

Fino al 31 gennaio



A vent’anni dall’uscita del primo film della trilogia - CARS: MOTORI RUGGENTI - e in occasione della release nelle sale italiane il 17 settembre di Cars: Motori Ruggenti – 20 anni, fino al 31 gennaio il Museo Nazionale dell’Automobile ospita Saetta McQueen, la matricola più promettente di tutta la storia della Piston Cup. Tra le vetture da competizione della Collezione del Museo - unica nel suo genere - uno speciale allestimento dedicato all’universo Disney e Pixar accoglieun’automobile da corsa rossa, veloce e ambiziosa, riconoscibile dal numero 95: è Saetta McQueen, la stella delle corse che ha conquistato generazioni di spettatori.

INFO: www.museoauto.com

FAN HO

Fino al 10 gennaio



La mostra Fan Ho. Il maestro della fotografia di Hong Kong presenta cento fotografie dedicate a uno dei più importanti fotografi asiatici del Novecento. Attraverso immagini realizzate tra gli anni Cinquanta e Sessanta, il percorso espositivo racconta la visione unica con cui Fan Ho (1931-2016) ha interpretato la vita urbana di Hong Kong, trasformando strade, mercati e vicoli in scenari di grande forza poetica. Nato a Shanghai e trasferitosi a Hong Kong all’età di diciotto anni, Fan Ho ha saputo cogliere l’anima più autentica della città, concentrandosi sulle persone comuni: lavoratori, venditori ambulanti, bambini e passanti che animano il tessuto urbano. Le sue fotografie vanno oltre la documentazione, restituendo immagini sospese nel tempo che raccontano la dignità, la fatica e la resilienza della vita quotidiana. Tra le opere esposte figurano alcuni dei suoi scatti più iconici, come Approaching Shadow e Street Scene, esempi emblematici di una ricerca capace di unire sensibilità umana e perfezione formale.

INFO: https://www.operabarolo.it/

PAESAGGI DA SOGNO/DREAMSCAPES

Fino al 29 novembre



Il MAO Museo d’Arte Orientale di Torino presenta Paesaggi da sogno / Dreamscapes, una mostra esclusiva dedicata alla celebre serie Le 53 stazioni della Tōkaidō di Utagawa Hiroshige, tra i massimi capolavori dell’arte giapponese dell’Ottocento e parte della UniCredit Art Collection, concessa in comodato gratuito al Museo. Il percorso espositivo riunisce 36 stampe della serie, proponendo al pubblico un’esperienza immersiva capace di restituire il carattere suggestivo e quasi cinematografico di quel “mondo fluttuante” che ha reso celebre l’opera di Hiroshige. Ad arricchire la narrazione, una selezione di oggetti e testimonianze della cultura materiale dell’epoca permette di approfondire l’esperienza del viaggio nel Giappone tra XVIII e XIX secolo.

INFO: https://www.maotorino.it/it/

MARGHERITA PRIMA REGINA D'ITALIA

Fino al 6 gennaio



La mostra ai Musei Reali "Margherita, prima Regina d’Italia. Storia, cultura e stile tra Biblioteca e Palazzo Reale" è un dossier a cura di Lorenza Santa, Fabio Uliana e Maria Luisa Ricci che presenterà in Biblioteca Reale una serie di volumi, documenti e fotografie, per la maggior parte inediti, a testimoniare la vita e gli interessi della sovrana, lettrice curiosa e grande appassionata di musica; saranno esposti anche doni preziosi e singolari, provenienti da tutta Italia, a confermare la popolarità della regina e, al contempo, l’affermarsi nelle arti di un gusto fin de siècle.

INFO: https://museireali.beniculturali.it/

LE MACCHINE DI LEONARDO DA VINCI

Fino al 14 febbraio 2027

Oltre 50 modelli in legno di rovere tratti dai codici di Leonardo Da Vinci sono esposti a Palazzo Barolo. Meccanismi fatti di specchi, rotelle, ingranaggi con cui il pubblico potrà interagire avvicinandosi così agli studi condotti dal genio toscano. Macchine dedicate ai grandi temi che lo appassionarono per tutta la vita: il volo, la guerra, l’ingegneria civile, l’idraulica, la meccanica, l’anatomia. Anticipazioni di invenzioni e scoperte che sarebbero diventate realtà soltanto secoli più tardi. Una mostra che permette di scoprire persino il Leonardo “uomo comune”, quello che segna le spese quotidiane mentre inventa il palombaro con guanto palmato e respiratore, elabora la vite aerea che anticiperà l’elicottero moderno, immagina il paracadute, progetta il ponte girevole, la sega idraulica, il prototipo di carro armato, il battello a pale, il cuscinetto a sfera e l’elemento a catena che ancora oggi anima le nostre biciclette. Ogni macchina è costruita secondo una rigorosa fedeltà storica da Paolo Tarchiani. La lavorazione è interamente artigianale, con materiali d’epoca – legno, cotone, ottone, ferro, corda – e finiture curate, mentre l’elaborazione tecnica è sviluppata al computer per calcolare proporzioni e meccanismi con precisione assoluta.

INFO: https://lamostradileonardo.com/

MUSEO DEL SERIAL KILLER

Fino a ottobre 2026



Dai serial killer americani come Ed Gein, appena riportato alla ribalta dalla recente serie Netflix "Monster", fino alla cronaca italiana con Leonarda Vincenza Giuseppa Cianciulli, la cosiddetta “Saponificatrice di Correggio”. Sono alcuni dei dieci casi di assassini seriali passati alla storia per la loro crudeltà ed efferatezza che sono raccontati nel nuovo Museo del Serial Killer in via Arcivescovado 9.

INFO: https://www.museoserialkiller.com/torino/