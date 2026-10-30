In corso Sicilia una casa (e un lavoro) per l'autonomia delle persone con disabilità

Si chiama "Futuro Prossimo" ed è la nuova casa per ragazzi con disabilità che qui, in corso Sicilia 53, possono avere anche un'opportunità lavorativa. Ad accompagnarli in questo percorso di autonomia le cooperative sociali Esserci e Paradigma.

550mila euro di fondi Pnrr

L'immobile, un tempo della Circoscrizione 8 che poi lo aveva ceduto alla Città, da tempo era in stato di abbandono e chiuso. Grazie a 550mila euro di fondi Pnrr è stato possibile riqualificarlo completamente: ora all'interno ci sono diversi mono e bilocali che possono accogliere un massimo di 11 persone, ma anche spazi comuni ed un giardino.

"Nuova vita"

"Una nuova vita per questi spazi - ha sottolineato il sindaco Stefano Lo Russo - resa possibile anche dalla collaborazione delle famiglie coinvolte e di tutta la comunità cittadina e che rappresenta un esempio concreto degli investimenti per l'inclusione sociale finanziati con il Pnrr, un patrimonio che rimarrà alla comunità cittadina e che traccia il percorso su cui vogliamo continuare, tutti insieme, a lavorare".

I lavori

Nel dettaglio sono stati riqualificati gli impianti, migliorato l'efficientamento energetico dell'edificio ed installato un impianto fotovoltaico, trasformando la struttura in un hub sociale accessibile e funzionale.

"Qui - ha detto l'assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli - si realizzano alcuni principi che ci stanno a cuore. Con il Pnrr c'è stato il pieno recupero di un'immobile comunale, messo a servizio della cittadinanza. Valorizziamo poi l'autonomia delle persone con disabilità, oltre ad essere una delle tante forme possibili con cui rispondere alle questione abitativa per i più fragili, che devono avere le stesse possibilità di trovare la loro strada".

Grazie alla riqualificazione dell'immobile, lo spazio è stato trasformato in un luogo multifunzionale che ospita eventi, corsi, laboratori e attività aperte al quartiere, pensato come punto di incontro e partecipazione in cui costruire nuove opportunità e relazioni.

Alloggi e spazi per il lavoro

All'interno di corso Sicilia 53 vivono già diverse persone che stanno già sperimentando, con il supporto degli operatori, percorsi di autonomia. Oltre agli alloggi, al pianterreno sono infatti presenti dei laboratori di recupero e restauro e per realizzare attività di commercializzazione, ma anche per vivere esperienze di avviamento al lavoro.

"Il nostro desiderio è che Sicilia53 diventi un punto di riferimento per il quartiere, un luogo aperto a tutti che le persone sentano proprio e contribuiscano a far vivere ogni giorno", hanno concluso Elisabetta Stellabotte (presidente di Cooperativa Esserci) e Daniela Pastore, (presidente di Cooperativa Paradigma).