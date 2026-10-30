Incroci più sicuri, nuovi cantieri in via Passo Buole e via Valprato

Rendere più sicuri gli incroci, rinnovare le strade e migliorare la circolazione: prosegue il programma di lavori in città, con nuovi cantieri in partenza nei prossimi giorni. Tra gli interventi principali c'è la messa in sicurezza dell'incrocio tra via Passo Buole e corso Unione Sovietica, che sarà reso più accessibile anche alle persone con disabilità visiva. In programma anche nuove riasfaltature e un primo intervento di sistemazione in via Valprato, che interesserà i marciapiedi e la carreggiata. A questi interventi si aggiungono i lavori dei gestori delle reti.

Tra gli interventi per la sicurezza degli incroci, in corso Sommeiller i lavori sono ormai in via di conclusione e i semafori stanno per essere riattivati. In piazza Hermada, dove si è partiti la scorsa settimana, i lavori sono in pieno svolgimento.

Anche in via Passo Buole dove l'avvio del cantiere è previsto tra lunedì 2 e martedì 3 novembre sarà rinnovato l'impianto semaforico e saranno installati avvisatori acustici e realizzati percorsi tattili, per agevolare gli spostamenti delle persone non vedenti e ipovedenti. La carreggiata sarà inoltre ristretta in prossimità degli attraversamenti, così da ridurre la distanza da percorrere a piedi. Durante i lavori il traffico continuerà a circolare, senza chiusure della strada.

Proseguono poi le riasfaltature. Lunedì 2 e martedì 3 novembre sarà posato il nuovo asfalto in corso Sacco e Vanzetti, senza interruzioni del traffico. A seguire ci si sposterà in via Valentino Carrera, dove la strada sarà chiusa progressivamente, limitando il divieto di transito ai tratti interessati dai lavori e riaprendoli man mano che l'intervento avanza.

Da lunedì 2 novembre prende il via il rifacimento di via Valprato, tra via Gressoney e corso Venezia: si comincia dai marciapiedi e si passa poi alla carreggiata. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine del mese.

Questi interventi fanno parte del programma "Torino Cambia – Spazi che uniscono", che coinvolge diversi quartieri della città ed è sostenuto da Fondazione CRT con un investimento complessivo di 32 milioni di euro per la cura delle strade e degli spazi pubblici.

Si lavorerà ancora in corso Regina Margherita, sotto il cavalcavia di via Pianezza. Da lunedì 2 novembre, per tutta la settimana, il cantiere interesserà la carreggiata in direzione del centro città, dopo la conclusione delle attività nel senso di marcia verso la tangenziale. Non sono previste chiusure, ma restringimenti alternati da un lato e dall'altro: si potrà circolare su due corsie dalle 5 alle 9, su una sola dalle 9 alle 17 e di nuovo su due corsie dopo le 17.

Accanto agli interventi del Comune, sono in programma anche i lavori dei gestori delle reti del gas, dell'energia elettrica e dei servizi idrici e fognari, che hanno comunicato il calendario delle attività.

Smat informa del via, lunedì 2 novembre, dei lavori per la posa di un nuovo canale fognario in via Randaccio, nel tratto tra via Sospello e via Palli, che resterà chiuso al traffico fino al 31 dicembre. Potranno transitare soltanto i residenti e gli addetti alle attività economiche della zona, nei tratti non interessati dal cantiere e a senso unico alternato. Modifiche alla viabilità sono previste anche nelle strade vicine: in via Sospello e in via Palli ci saranno restringimenti della carreggiata, divieti di sosta e cambiamenti dei sensi di marcia. Saranno inoltre temporaneamente interrotti alcuni attraversamenti pedonali in prossimità dell'incrocio. Tutti i provvedimenti resteranno in vigore giorno e notte.

Ireti comunica invece l'avvio di tre cantieri per potenziare la rete elettrica. Da lunedì 2 novembre e fino al 20 novembre si lavorerà in corso Moncalieri, all'altezza di via Sabaudia 1, dove sono possibili rallentamenti e sarà vietata la sosta, con rimozione dei veicoli, tra via Villa Glori e il civico 266. Nello stesso periodo via Villa Glori sarà chiusa al traffico nel tratto tra corso Sicilia e corso Moncalieri. Sempre fino al 20 novembre, ma con partenza da martedì 3 novembre, sarà interessato dai lavori il controviale sud di corso Francia, tra via Cristalliera e piazza Rivoli, che sarà chiuso al traffico con divieto di sosta e rimozione dei veicoli su entrambi i lati. Il terzo intervento, previsto dal 3 al 6 novembre, riguarderà via Zino Zini: sarà chiusa la carreggiata est tra corso Sebastopoli e via Giordano Bruno, compresa la pista ciclabile sullo stesso lato.

Italgas segnala infine la partenza, la prossima settimana, di alcuni lavori sulla rete del gas in corso Siracusa, nel tratto tra via Filadelfia e via Boston. La strada sarà chiusa al traffico e sarà vietata la sosta e la fermata su entrambi i lati. Quattro stalli riservati alle persone con disabilità saranno temporaneamente spostati e potrebbe essere necessario chiudere anche il marciapiede. L'accesso resterà comunque garantito ai residenti, mentre il traffico sarà deviato su via Filadelfia, in direzione di via Castelgomberto, e su via Nuoro. I lavori proseguiranno fino al 20 novembre.

I cantieri potranno comportare rallentamenti e modifiche ai consueti percorsi. Si consiglia quindi di programmare gli spostamenti, valutare eventuali itinerari alternativi e prestare attenzione alla segnaletica temporanea. Il calendario dei lavori potrà subire variazioni in caso di imprevisti o maltempo; eventuali aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente.