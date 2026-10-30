Ad Avigliana inaugurata la nuova Casa del Popolo restituita ai cittadini

Stamani sono stati inaugurati gli accoglienti locali dell'ex Casa del Popolo di Avigliana, che, dopo la riqualificazione resa possibile dai fondi della Missione 5 del PNRR sull'inclusione sociale, ospita la Polizia locale e gli uffici Anagrafe e Tributi del Comune, garantendo servizi più vicini, comodi e accessibili a tutti.

Per il taglio del nastro in piazza del Popolo 1 sono intervenuti il Sindaco di Avigliana, Andrea Archinà, il Vicesindaco della Città metropolitana di Torino, Jacopo Suppo, la Vicesindaca di Avigliana, Paola Babbini, l'Assessore comunale ai lavori pubblici, Andrea Remoto, che ha seguito tutte le fasi di realizzazione dei lavori, l'Assessore alle politiche ambientali, Stefano Ditella. La ristrutturazione ha restituito alla comunità aviglianese un immobile storico che è diventato una struttura moderna, efficiente e centrale per la vita cittadina. La nuova sede operativa della Polizia locale, dell'Ufficio Anagrafe e dell'Ufficio Tributi permetterà a tutti i cittadini di fruire dei servizi fondamentali con maggiore facilità e comodità. La riqualificazione ha consentito di migliorare nettamente la classe energetica dell'immobile, destinandolo a funzioni pubblico-sociali a beneficio dell'intera collettività.

Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi della Missione 5 del PNRR Componente 2, Investimento 2.2 e rientra nel piano strategico dei PUI-Piani Urbani Integrati della Città Metropolitana di Torino destinata ai Comuni della Zona omogenea 6 Valli di Susa e Sangone. Sono stati ridistribuiti gli spazi interni, sono state abbattute le barriere architettoniche per garantire la totale accessibilità degli uffici e le finiture sono state riqualificate, per adeguarle alle normative più recenti. Ai fini dell'efficientamento energetico, tutti i serramenti sono stati sostituiti ed è stato completamente aggiornato l'impianto termico. Si è inoltre provveduto al rifacimento integrale del tetto, garantendo un efficace isolamento termico dell'edificio.

"I fondi europei del PNRR hanno portato ad Avigliana alcuni tra gli interventi più importanti dell'intera area metropolitana del Torinese. È la riprova di quanto l'Unione Europea è vicina alle esigenze delle comunità locali - ha sottolineato il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo -. Basti pensare al nuovo edificio dell'Istituto superiore Galileo Galilei, che è di certo la scuola più bella ed accogliente fra gli istituti superiori del territorio. Inaugurare la nuova Casa del Popolo per la cui rigenerazione abbiamo destinato 1 milione e 800.000 euro di fondi della Missione 5 sull'inclusione dimostra come il territorio abbia raggiunto al 100% gli obiettivi che ci eravamo tutti insieme assegnati".

UN PO' DI STORIA

La Casa del Popolo nacque nel 1938 come Casa Littoria per volere dell'allora Podestà di Avigliana, con l'obiettivo di ospitare la sede del Partito Nazionale Fascista e diventare il centro operativo del regime in città. Fino al 1943 venne utilizzata come sede comunale. A causa dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, nel 1943 l'edificio cambiò destinazione d'uso e venne adibito a ricovero e punto di accoglienza per profughi e sfollati. Nel 1945 la proprietà passò al Demanio e nel dopoguerra venne adibito per alcuni decenni a caserma della Guardia di Finanza.

I SERVIZI COMUNALI NELLA NUOVA SEDE

Con l'ingresso nella nuova sede di piazza del Popolo, gli uffici comunali interessati sono aperti al pubblico nei seguenti orari.

- Anagrafe e Tributi il lunedì dalle 8,30 alle 12,15, il mercoledì dalle 8,30 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 17,30, il giovedì dalle 9 alle 12,15, il venerdì solo l'Anagrafe dalle 9 alle 12,15 (l'Ufficio Tributi resta chiuso il venerdì)

- Polizia Locale il lunedì dalle 9 alle 12, il mercoledì dalle 14 alle 18, il venerdì dalle 14 alle 18.