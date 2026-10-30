Meteo, sul Torinese aria fredda nel weekend e a inizio settimana prossima

L'alta pressione presente sul centro Europa convoglierà aria più fredda dall'Europa orientale nel fine settimana ed all'inizio della prossima. Tuttavia non ci saranno fenomeni precipitativi di rilievo.

A Torino quindi avremo questa situazione. Il weekend della festa dei Santi sarà all'insegna del cielo per lo più nuvoloso o molto nuvoloso oggi e domenica, specialmente sui settori occidentali, dove non mancheranno deboli piogge dovute al sollevamento orografico. Il contemporaneo ingresso di aria più fredda da est in quota farà abbassare la quota neve fino a 1.200/1.300 m domenica pomeriggio. Domani invece la giornata sarà per lo più soleggiata e con qualche nebbia o foschia densa al mattino.

Le temperature come intuibile caleranno nel corso dei giorni, anche se la copertura nuvolosa e le correnti nordorientali al suolo manterranno le minime ancora sopra lo 0, con valori mediamente tra 7 e 10 °C. Le massime invece scenderanno fino ai 12/13 °C di domenica.

Venti come detto assenti o deboli da nordest su pianure, più intensi da domenica.

Da lunedì 2 novembre, il tempo sarà sempre condizionato da correnti orientali fredde per buona parte della settimana, ma il cielo si presenterà per lo più sereno lunedì e nuvoloso da martedì, con le temperature che tenderanno ad abbassarsi ulteriormente lunedì per poi stabilizzarsi su valori più tipici di inizio dicembre.

Meteo Torino www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino