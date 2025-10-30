Nichelino, vandali e incivili prendono di mira le auto parcheggiate

Il fenomeno dei vandali che si divertono a prendere di mira le auto parcheggiate, rigando e rovinando la carrozzeria o mandando in frantumi i vetri purtroppo si ripetono con frequenza un pò dappertutto. Ma nella cintura sud di Torino, a Nichelino per la precisione, una vettura in via Galvani è stata presa di mira per ben quattro volte.

Auto presa di mira e vandalizzata quattro volte

Dopo l'ultimo episodio, avvenuto ad inizio settimana, con il parabrezza andato in frantumi, il proprietario ha deciso di installare telecamere di sorveglianza esterna: l'obiettivo è quello di tentare di individuare chi o coloro che si divertono con allarmante puntualità a danneggiare l'auto.

Secondo quanto riferito dalla Polizia locale, informata dell'accaduto, la vettura era parcheggiata in modo regolare, ma questo non fa escludere l'ipotesi di una vendetta o una ripicca nei confronti dell'intestatario della vettura. Ma non è neppure da scartare l'ipotesi che magari una banda di ragazzini annoiati abbia preso di mira proprio quel mezzo, sapendo dove viene abitualmente lasciata durante la notte.

La richiesta: più telecamere di videosorveglianza

E di nuovo in molti rilanciano la richiesta di installare sistemi di videosorveglianza in quante più strade possibili a Nichelino, per scoraggiare il ripetersi di certi fenomeni e arrivare ad identificare chi si rende protagonista di questi atti di inciviltà.