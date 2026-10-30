Il gusto del Piemonte da regalare: al Negozio Biraghi di Piazza San Carlo tornano le confezioni di Natale, con sconti fino al 36%

Tra le tante idee, il cesto enogastronomico resta una delle scelte più apprezzate, soprattutto quando racconta un territorio attraverso i suoi sapori più autentici.

È il caso delle Confezioni Regalo Natale 2026 del Negozio Biraghi di Piazza San Carlo, nel cuore di Torino. Sono otto le composizioni pensate dal brand quest’anno per portare sotto l’albero il gusto di Torino e del Piemonte. Le prime tre, L’Assaggio Biraghi, Le Specialità Biraghi e L’Eccellenza Biraghi, sono interamente dedicate al mondo caseario dell’azienda. Le altre cinque, Il Gusto della Tradizione, La Tavola delle Feste, La Dolce Torino, Antichi Sapori e Gran Piemonte, affiancano ai formaggi Biraghi le specialità enogastronomiche di alcuni tra i migliori produttori della regione. Chi le prenota entro il 30 novembre può contare su sconti fino al 36%, riservati ai titolari della Carta Fedeltà, per poi ritirare il cesto a patire dal 14 novembre. È inoltre disponibile il servizio di consegna a domicilio in tutta la città di Torino e prima cintura, oltre che servizio di consegna in tutta Italia.

E, per chi non rinuncia ai grandi classici delle feste, il Negozio propone anche una selezione di lievitati artigianali preparati con il Burro Selezione Osvaldo Biraghi: il Panettone al Moscato senza scorze di agrumi, disponibile anche in una latta da collezione, e il Pandoro.

Oltre alla selezione di cesti già pronti, è possibile creare anche una confezione su misura, abbinando liberamente i prodotti preferiti: dalle eccellenze Biraghi ai formaggi e ai salumi, dalla pasta ai dolci, fino a vini, vermouth, birre artigianali e liquori.

Ogni regalo è curato nei dettagli, con nastri e finiture realizzati dallo staff, e può essere accompagnato da un biglietto con un messaggio personale. Sono previste anche soluzioni dedicate alle aziende, per gli omaggi a clienti, collaboratori e dipendenti. Le confezioni possono essere ritirate in Piazza San Carlo oppure spedite in tutta Italia.

Un pensiero elegante, che unisce tradizione, qualità e il piacere della condivisione.

Negozio Biraghi – Piazza San Carlo 188, Torino

Lunedì: 12.00 – 19.00

Martedì – Venerdì: 10.00 – 19.00

Sabato e Domenica: 10.00 – 19.30

Contatti e prenotazioni

Tel. +39 011 454 6169

WhatsApp +39 337 1586 875

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www.biraghiacasa.it