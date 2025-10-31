Operaio Lear travolto e ucciso da un camion in corso Francia

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi a Rivoli. Intorno alle 18.30, un operaio della Lear di 55 anni residente a Collegno, Pietro Cerasuolo, è stato investito da un camion all’altezza del civico 199 di corso Francia, tra via Tevere e via Adige. L’impatto è stato violentissimo: nonostante il tempestivo intervento del personale del 118 di Azienda Zero, per la persona coinvolta non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e la Polizia locale di Rivoli, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione pare che l'uomo, che in quel frangente stava attraversando corso Francia sulle strisce pedonali, sia stato travolto da un Tir guidato da un italiano di 42 anni, residente nella provincia di Verona, diretto verso il centro di Rivoli. Quest'ultimo, negativo ai controlli dell'alcoltest, è stato denunciato per omicidio stradale.

Nello stesso punto, ad aprile, aveva perso la vita una donna di 82 anni (Caterina Bassino). Travolta da un camion e poi deceduta due giorni dopo a causa delle ferite riportate.









