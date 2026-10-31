Artissima 2026, Fondazione Arte Crt rinnova il fondo da 300 mila euro: 15 nuove opere per Gam e Castello di Rivoli

La Fondazione Arte CRT, ente art oriented della Fondazione CRT, rinnova anche quest'anno il proprio sostegno ad Artissima confermando il fondo di 300.000 euro destinato alla campagna di acquisizioni a favore della GAM – Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino e del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea.

Da oltre venticinque anni la Fondazione Arte CRT è tra i principali partner della fiera internazionale d'arte contemporanea di Torino, che sostiene attraverso un impegno articolato volto a promuovere la ricerca artistica contemporanea e a rafforzare il patrimonio pubblico della città. La campagna acquisizioni rappresenta il cuore di questo sostegno e uno degli strumenti più concreti attraverso cui la Fondazione contribuisce alla crescita delle collezioni dei due principali musei d'arte contemporanea del territorio.

Dopo l'incremento deliberato lo scorso anno, Fondazione Arte CRT conferma anche per il 2026 il fondo di 300.000 euro, consolidando il più importante investimento destinato alle acquisizioni degli ultimi anni; una scelta che testimonia la volontà della Fondazione di continuare a sostenere con continuità il lavoro delle gallerie e degli artisti presenti in fiera e di investire nella crescita di un patrimonio pubblico condiviso, accessibile e in costante dialogo con l'evoluzione della scena artistica internazionale.

Nel corso dell'edizione 2026 la Fondazione ha infatti acquisito 15 nuove opere realizzate da 11 artiste e artisti, destinandole come sempre alla fruizione pubblica: importanti lavori di Michel Auder, Juliana Frontin, Renata Lucas, Hu Yun e Akram Zaatari confluiranno nella collezione permanente del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, mentre le opere di Rossella Biscotti, Flavio Favelli, Linda Fregni Nagler, Dora Garcia, Thomas Hirschhorn e Boris Mikhailov entreranno a far parte delle collezioni permanenti della GAM – Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino.

"La Fondazione Arte CRT, che opera per conto e grazie al contributo di Fondazione CRT, rinnova il proprio sostegno ad Artissima, confermando un impegno che negli anni è diventato parte integrante della nostra missione" dichiara Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente della Fondazione Arte CRT. "La scelta di rinnovare quest'anno il fondo acquisizioni di 300.000 euro testimonia la volontà di dare continuità a un investimento strategico nell'arte contemporanea. Sosteniamo il lavoro delle gallerie, delle artiste e degli artisti presenti in fiera, contribuendo, allo stesso tempo, con la nostra collezione alla crescita delle collezioni pubbliche della GAM e del Castello di Rivoli. Investire su Artissima significa per noi credere nella capacità di Torino di essere un punto di riferimento internazionale per la ricerca artistica contemporanea e di continuare a costruire un patrimonio culturale condiviso, accessibile e destinato alle generazioni future."

Ogni acquisizione genera un valore che si estende ben oltre la fiera: sostiene il lavoro di artisti e gallerie, arricchisce le collezioni pubbliche e mette nuove opere a disposizione della collettività.

Come ben descritto nel nuovo catalogo della Fondazione presentato ad Artissima lo scorso 29 ottobre e intitolato Uno sguardo sul contemporaneo. La collezione della Fondazione Arte CRT, la collezione riunisce oltre 1.000 opere, realizzate da più di 400 artiste e artisti internazionali, che spaziano dalla pittura alla scultura, dalla fotografia al video, dalle installazioni ai nuovi linguaggi della ricerca contemporanea, per un investimento complessivo superiore ai 43 milioni di euro.

La missione della Fondazione non si esaurisce nell'acquisizione delle opere. Fin dalla nascita, la Collezione è stata concepita come collezione istituzionale con una forte vocazione pubblica: ogni nuova acquisizione viene infatti affidata in comodato alla GAM – Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino e al Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea per le rispettive attività espositive e per i prestiti a istituzioni nazionali e internazionali. Questo modello consente alle opere di essere costantemente valorizzate, studiate e rese accessibili al pubblico, contribuendo al continuo aggiornamento delle collezioni dei due musei e al loro dialogo con la scena artistica contemporanea.

Anche quest'anno la selezione delle opere è stata accompagnata dal Comitato Scientifico di Fondazione Arte CRT, organo consultivo che affianca la Fondazione nelle scelte acquisitive e contribuisce a definirne gli indirizzi strategici, composto e rappresentato da Hans Ulrich Obrist (Direttore artistico Serpentine Galleries, Londra), Susanne Pfeffer (Direttrice Museum MMK für Moderne Kunst, Francoforte), Vicente Todolì (Direttore artistico Fondazione Pirelli HangarBicocca, Milano) e Manuel Segade Lodeiro (Direttore Museo Nacional de Arte Reina Sofía, Madrid); Suhanya Raffel (Direttrice Museum M Plus, Hong Kong) intervenuta da remoto.

Il Comitato ha lavorato in stretta sinergia con i Direttori e i Capi curatori del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea e della GAM – Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino, condividendo un percorso di valutazione orientato alla qualità della ricerca artistica e alla valorizzazione delle collezioni pubbliche.

Grazie al confronto tra competenze internazionali e conoscenza delle collezioni museali, le acquisizioni continuano a rispondere a una visione di lungo periodo: sostenere gli artisti e le gallerie, rafforzare il patrimonio culturale pubblico e offrire ai due musei strumenti sempre nuovi per interpretare l'evoluzione dell'arte contemporanea.

In merito alle acquisizioni il Comitato Scientifico della Fondazione Arte CRT ha dichiarato: "L'osservazione di Mark Twain secondo cui 'Torino è una città davvero splendida' conserva ancora oggi una straordinaria attualità. Le scelte di acquisizione della GAM e del Castello di Rivoli, molte delle quali provenienti dalle sezioni curate di Artissima, riaffermano l'importanza di rileggere le eredità artistiche come antidoto all'oblio culturale. A Torino, così come nel corso della storia di Artissima, questo impegno nella riscoperta di artisti trascurati o poco conosciuti è diventato una pratica distintiva, contribuendo ad arricchire le collezioni della Fondazione Arte CRT, dei musei cittadini e delle più ampie istituzioni culturali del territorio.

Allo stesso tempo, Artissima sottolinea il valore dell'arte italiana contemporanea e apre alla prospettiva internazionale, offrendo maggiore visibilità a voci emergenti e ad artisti della scena globale finora poco riconosciuti. Insieme, questi approcci contribuiscono in modo significativo alla crescita, all'approfondimento e all'attualità della Collezione.

Infine, il concetto di mondialité elaborato da Édouard Glissant trova in questo contesto una particolare risonanza. Esso invita a ripensare il rapporto tra globalizzazione e identità locali, promuovendo una forma di pensiero planetario in cui il dialogo globale viene arricchito, anziché impoverito, dal rispetto delle culture locali."

Le opere acquisite a favore del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea

"La selezione di acquisizioni con la Fondazione Arte CRT tiene conto di sviluppi nel mondo globale sia in campo artistico che nella società civile. Dalle conseguenze di conflitti passati e recenti (Michel Auder e Akram Zaatari) all'estrattivismo industriale (Hu Yun), per passare alle dinamiche non visibili del potere (Renata Lucas) e alla ricerca di uno spazio per l'immaginazione (Juliana Frontin), il gruppo di lavori permetterà al Castello di Rivoli di continuare il racconto sulle urgenze contemporanee che gli artisti ci aiutano a comprendere." ha dichiarato il Direttore del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea Francesco Manacorda.