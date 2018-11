DMCShop, il Bricolage conquista gli Italiani

Torino, città ricca di storia e da sempre dedita al lavoro, è anche un importante punto di incontro per tanti appassionati del bricolage e del mondo DIY (Do Your Self). La scelta di negozi specializzati come fiere, mercati e laboratori è davvero ampia e sta portando il mondo del Fai da te verso un nuovo percorso di crescita.



Proprio di recente si è svolto nel capoluogo piemontese, presso la struttura del Lingotto, Manualmente il salone della creatività. Una manifestazione di grande interesse, nata con lo scopo di incentivare la cultura della manualità: come una fiera-mercato d’altri tempi è stata in grado di proporre una vasta offerta di materiali e novità del settore.



Interessanti proposte e soluzioni innovative arrivano anche dal mondo del web. Come emerge dalle recensioni e dalle opinioni presenti su DMCShop, e-commerce conosciuto per la sua proposta di strumenti dedicati al mondo del Fai da Te, il settore è in costante crescita grazie alla capacità di unire creatività ed armonia psicofisica.



Il boom del bricolage viene evidenziato anche dall’aumento dei piccoli interventi casalinghi, infatti sono sempre più gli italiani che si occupano in prima persona di riparazioni e ristrutturazioni domestiche. Un raggio di azione che va dal classico hobby del giardinaggio fino alla costruzione dell’arredo casa, dalle riparazioni elettriche alle decorazioni di interni.



Strumenti professionali per un lavoro di qualità, le recensioni di DMCShop

Uno dei lati più intriganti del Do Your Self, che conquista gli italiani fino a diventare una vera passione, è senza ombra di dubbio l’opportunità di creare qualcosa di concreto attraverso il lavoro manuale e la propria creatività. Anche per i principianti e per coloro che si avvicinano in punta di piedi al mondo del Bricolage, uno degli elementi indispensabili è la possibilità di avere tra le mani un kit professionale, un’adeguata composizione di attrezzi specifici che facilitano l’esecuzione e permettono di apprendere nuove tecniche di lavoro.



I volumi di crescita dei video Youtube dedicati al DIY e le opinioni che si delineano su DMC Shop sottolineano quanto il mondo dei tutorial e dell’offerta online siano elementi fondamentali, un supporto concreto per chi si avvicina ad un universo pratico composto da sanitari, serramenti, prese elettriche e mobili.



A segnalare come questo trend sia in costante evoluzione è l’emergere su DMC Shop di commenti dedicati agli utensili elettrici di base. Uno dei più diffusi è senza ombra di dubbio il trapano avvitatore. In commercio sono presenti diversi modelli, ma a meno che voi non siate dei veri e proprio professionisti il consiglio è quello di scegliere un articolo a batteria, di facile trasporto e non direttamente collegato alla presa elettrica. Molto utile non solo per avvitare e svitare, ma anche per praticare dei fori alla parete.

Non mancano poi cacciaviti e chiavi inglesi, ma anche bulloni e chiavi a brugola.



L’innovazione e l’evoluzione tecnica degli strumenti di lavoro dedicati al Fai da Te arriva principalmente dagli e-commerce. Un servizio di facile utilizzo, capace di soddisfare anche le richieste dei clienti più esigenti e perfezionisti. All’interno di store digitali come DMC Shop è possibile trovare strumenti di lavoro smart come ad esempio il compressore portatile, un articolo pratico e compatto da tenere all’interno della cassetta degli attrezzi. Dotato di misuratore digitale imposta la pressione desiderata sfruttando il vantaggio di 3 beccucci dalle differenti grandezze. Grande rilievo hanno anche i kit per rimuovere viti e bulloni in disuso e la pistola nebulizzatrice, molto utile per verniciare con facilità ogni tipologia di superficie evitando schizzi e gocce di tinta.



Come si evidenzia dalla lettura dei dati pubblicati dall’Osservatorio Non Food, ci troviamo davanti ad un comparto in continuo sviluppo, che coinvolge tutto il territorio italiano e non si circoscrive alla regione Piemonte. Il segreto, messo in luce dalle diverse opinioni dei professionisti del settore e dalle recensioni su DMC Shop è da ricondurre direttamente alle nuove abitudini degli italiani. L’idea di creare e di sperimentare ha aperto la strada a nuove possibilità e a nuovi scenari hobbistici e professionali.