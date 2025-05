700 partecipanti, 2300 colloqui, 162 offerte: un successo per Moncalieri LavORA

È successo di nuovo. Anzi, meglio: è successo 2025: di più. Ieri, giovedì 8 maggio, il PalaExpo si è riempito di persone, energie e possibilità: una terza edizione di Moncalieri LavORA più ricca, più viva, più utile.

Fortemente voluto dalla Città di Moncalieri, in collaborazione con il Centro per l’Impiego – Agenzia Piemonte Lavoro e la Cooperativa Educazione Progetto, nell’ambito di Moncalieri per le Persone, Moncalieri LavORA ha ancora una volta trasformato spazi e relazioni in occasioni vere per chi cerca occupazione, orientamento, confronto.

Le cifre – 700 partecipanti, 2300 colloqui per 162 offerte di lavoro – raccontano di una grande partecipazione, sì, ma non bastano da sole a spiegare perché Moncalieri LavORA è diventato un punto di riferimento sulle politiche attive del lavoro. La sua forza sta nella costruzione di fiducia: tra istituzioni e cittadini, tra servizi e imprese, tra generazioni diverse che si sono incrociate ai tavoli, agli stand, nei colloqui.

"Con Moncalieri LavORA vogliamo rispondere a uno dei bisogni più urgenti della nostra comunità: il lavoro. Ci guida la responsabilità di essere una città che non lascia indietro nessuno", ha dichiarato il sindaco Paolo Montagna. "Consideriamo il lavoro uno strumento di dignità, un diritto essenziale e una leva per lo sviluppo: principi che guidano costantemente la nostra azione". E proprio lo sviluppo è stato al centro della tavola rotonda ospitata lunedì 5 maggio nella Sala Gialla del Real Collegio Carlo Alberto: “Il mercato del lavoro sul nostro territorio: le incertezze del presente e le opportunità del futuro”.

In un tempo segnato da cambiamenti rapidi e spesso disorientanti, è emersa una visione chiara: non si può più agire per compartimenti stagni. Formazione, imprese, enti del terzo settore, sindacati, pubblica amministrazione devono parlarsi, agire insieme, farsi carico delle transizioni. Quel confronto ha dato voce alle esperienze e agli sguardi di chi ogni giorno è a contatto con le sfide del lavoro: carenza di profili tecnici, mismatch formativi, contrattualizzazioni fragili, ma anche nuove sensibilità, desiderio di qualità della vita, bisogno di orientamento costante.

"Ogni edizione porta risultati migliori e un numero sempre crescente di adesioni da parte di aziende e cittadini. Grazie al percorso "Aspettando Moncalieri LavORA" abbiamo raccolto le esigenze della comunità e creato un evento sempre più mirato ed efficace", ha affermato l’Assessora al Lavoro Silvia Di Crescenzo, insieme al vicesindaco Davide Guida e all’Assessore alle Attività Produttive Angelo Ferrero.

La rete coinvolta è ampia e in crescita. Al PalaExpo si sono affiancati enti e aziende con proposte di lavoro, sportelli tematici, postazioni informative e colloqui in presenza. Particolare attenzione è stata riservata ai giovani: studenti in uscita dalle scuole e dai percorsi formativi che hanno potuto conoscere offerte e contesti lavorativi, entrando in relazione diretta con i referenti del personale.

Dietro le quinte, oltre alla logistica e all’accoglienza, c’è stato un lavoro lungo mesi: convocazioni, telefonate, grafiche, incroci di dati, coordinamento tra livelli amministrativi, enti autonomi e stakeholder privati. Moncalieri LavORA funziona perché non improvvisa. E proprio per questo continuerà.