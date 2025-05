Carmagnola si prepara a un grande evento diffuso per l’Assemblea dei Soci BTM: il messaggio del Sindaco Ivana Gaveglio [VIDEO]

Carmagnola si appresta ad accogliere con entusiasmo uno degli appuntamenti più importanti e partecipati del territorio: l’Assemblea dei Soci di Banca Territori del Monviso, in programma domenica 25 maggio 2025 in Piazza Bobba. A sottolineare l’importanza dell’evento per la città è il Sindaco Ivana Gaveglio, che in un video messaggio ha voluto esprimere il benvenuto dell’intera comunità carmagnolese e raccontare l’eccezionale coinvolgimento della città.

“Carmagnola è orgogliosa di ospitare l’Assemblea ordinaria e straordinaria di BTM – ha dichiarato il Sindaco – che non è solo un momento istituzionale, ma una vera occasione di festa per tutta la città. Un evento diffuso, pensato per accogliere Soci, famiglie, giovani e visitatori provenienti anche da fuori, valorizzando il nostro territorio e il suo spirito di accoglienza.”

Dopo l’Assemblea, che si svolgerà dalle 10:00 alle 13:00 in una tensostruttura allestita in Piazza Bobba, la festa continuerà con il pranzo sociale e poi dalle 16:00, con eventi diffusi in vari punti della città, pensati per coinvolgere tutte le fasce d’età. Un’occasione non solo per partecipare, ma anche per vivere Carmagnola e le sue eccellenze culturali, commerciali ed enogastronomiche.

Per agevolare l’arrivo e la partecipazione, BTM ha organizzato un piano parcheggi dedicato, con oltre 700 posti riservati ai Soci e Clienti della Banca. Gli spazi gratuiti saranno disponibili nelle seguenti aree strategiche:

· Piazza Italia (Foro Boario)

· Piazza Ludovico I (davanti al Carrefour)

· Piazza IV Martiri

Questi parcheggi sono stati pensati per garantire una comoda accessibilità all’evento e si invita chi partecipa all’Assemblea a farne uso per facilitare la viabilità cittadina.

Inoltre, Carmagnola è facilmente raggiungibile anche in treno, con collegamenti ferroviari regolari e una stazione ben collegata al centro. Un’opportunità in più per scegliere la sostenibilità e partecipare senza pensieri a una giornata speciale.

L’evento del 25 maggio rappresenta una tappa simbolica nel percorso di Banca Territori del Monviso, che celebra 25 anni dalla fusione delle Casse Rurali di Sant’Albano Stura e Casalgrasso, e 3 anni dalla nuova denominazione. Una festa della comunità, per la comunità.

Per maggiori informazioni sull’evento e il programma completo, è possibile consultare i canali ufficiali di Banca Territori del Monviso (www.bancabtm.it).