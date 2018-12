Consiglio regionale del Piemonte, Grimaldi (LeU) presente al 100% delle sedute

Marco Grimaldi, è il consigliere regionale più presente a Palazzo Lascaris in questa legislatura con 372 sedute d’aula su 372.

Il Capogruppo di LeU non è nuovo a questi record nella Sala Consiliare di via Alfieri, così come in precedenza in Sala Rossa a Torino, è sempre stato presente in aula e oggi – Commissioni comprese – sfiora le 1500 sedute.



“Sono cresciuto in una sezione del PCI – dichiara Marco Grimaldi, capogruppo di LeU e segretario regionale di Sinistra Italiana –, faccio politica dal primo anno di liceo in Barriera di Milano tutto il giorno e questi numeri rappresentano solo una parte della mia cultura politica ma non dicono nulla di altri due aspetti: queste presenze non raccontano delle tante assenze verso le persone che amo e che spesso hanno pagato il prezzo più alto al mio impegno politico (anche se sanno sempre dove trovarmi)”.



Ma la presenza in Aula, senza idee e battaglie, fantasia e concretezza, serve a poco: “ieri è uscita la graduatoria definitiva delle borse di studio universitarie – prosegue Grimaldi. Nel 2014 venivano pagate 4.800 borse, quest'anno riusciremo a coprirne 14 mila, con un incremento che non ha pari in nessun'altra Regione. Anche in questo caso i numeri non dicono tutto. Perché la cosa più importante è che nessun idoneo resterà escluso”.



“Il 100% se non ha un segno di giustizia non è nulla. E di strada ce n’è talmente tanta da fare che essere sempre presente per me è un modo di dire a tutti che non basta mai, che si dovrebbe e potrebbe fare sempre di più”.