Vacanze 2019: come Raggiungere la Sardegna in Traghetto

La Sardegna è una delle mete più gettonate dai turisti, specie durante la stagione estiva, in virtù della ricchezza del suo territorio, del mare cristallino e delle spiagge incontaminate, costellate di baie e calette incontaminate. Tutti si aspettano di visitarla almeno una volta ma, essendo un'isola, ci si pone il quesito di come raggiungerla nel migliore dei modi. Il mezzo classico per arrivare in Sardegna è rappresentato dal traghetto. Di seguito ti forniremo le indicazioni al riguardo.



Come fare per arrivare in Sardegna in traghetto



L'isola sarda è collegata alla terraferma da diversi porti, non solo italiani, ma anche di molti altri stati che si affacciano sul mare Mediterraneo. Per quanto riguarda l'Italia, ci sono diverse compagnie di trasporto che assicurano il collegamento tutto l'anno anche se durante la stagione estiva le corse vengono intensificate. Il porto che presenta la distanza minore della Sardegna dalla terraferma è quello di Civitavecchia, che vede anche il maggior numero di traghetti in partenza e in arrivo per l'isola. Corse garantite tutto l'anno sono eseguite anche da altri porti italiani come Genova, Livorno, Piombino, Napoli, Palermo e Trapani. Puoi scoprire le offerte ed i prezzi dei biglietti di Traghetti per la Sardegna sul sito traghettipersardegna.it Ovviamente data la vicinanza con l'isola francese Corsica sono molto frequenti anche le tratte tra le due isole. Lo sbarco in Sardegna è garantito principalmente nei porti di Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Santa Teresa di Gallura, Arbatax e ovviamente nella città capoluogo di regione Cagliari.



Quali sono le principali rotte per la Sardegna?



Come ti abbiamo indicato in precedenza sono diversi i porti italiani che assicurano il collegamento con quelli della Sardegna. In ogni caso, le principali tratte che sono effettuate sono le seguenti:



- Traghetti Civitavecchia Olbia eseguita tutto l'anno e con tempi di percorrenza che variano dalle 5 ore durante il giorno alle 8 per la tratta notturna;

- Traghetti Livorno Olbia anch'essa effettuata in ogni periodo dell'anno e con una percorrenza leggermente più ampia, in virtù della distanza maggiore, e che si attesta sulle 7 ore durante il giorno e circa 10 ore per la percorrenza notturna;

- Traghetti Genova Porto Torres effettuata tutto l'anno durante la notte con un tempo di percorrenza di circa 11 ore.



Le ulteriori opzioni per viaggiare in traghetto e raggiungere la Sardegna sono le seguenti:



- Genova Olbia;

- Genova Porto Torres;

- Genova Arbatax;

- Livorno Golfo Aranci;

- Piombino Olbia;

- Civitavecchia Golfo Aranci;

- Civitavecchia Cagliari;

- Napoli Cagliari;

- Napoli Porto Torres;

- Palermo Cagliari.



Quali sono le compagnie marittime a cui puoi affidarti?



Anche per quanto riguarda le compagnie di trasporto che ti permettono di arrivare in traghetto in Sardegna avrai a disposizione diverse opzioni. Le riportiamo di seguito segnalandoti le principali:



- Tirrenia che copre un buon numero di tratte come quella tra Civitavecchia e Olbia, Genova e Olbia, Napoli e Cagliari, Civitavecchia e Cagliari solo per citare le principali;

- Moby che oltre a quelle appena menzionate ti assicura anche il collegamento tra Piombino e Olbia e Livorno e Olbia;

- Sardinia Ferries e Corsica Ferries che coprono anch'esse le tratte indicate in precedenza.



Il consiglio che ci sentiamo di fornirti, indipendentemente dalla compagnia scelta, è quello di prenotare con sufficiente anticipo se pensi di passare un periodo di vacanza in Sardegna nella stagione estiva, in virtù del maggiore afflusso di turisti sull'isola. Allo stesso modo è bene presentarsi all'imbarco in tempo e anticiparlo nell'ipotesi in cui sul traghetto debba essere imbarcata anche una vettura.