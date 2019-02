Barriera di Milano: CasaPound torna in strada per protestare contro il degrado

“Nonostante il gelo, stasera siamo scesi in strada con i residenti per liberare il Giardino di via Montanaro dai pusher” a parlare è Alberto Barona, referente di CasaPound per la circoscrizione 6, che continua: “Il problema qui è reale e il rischio è che una bomba sociale scoppi in un quartiere già al limite. Nonostante la giunta continui a fregarsene della nostra zona, noi scendiamo in strada per difendere quello che, fino a prova contraria, è ancora un angolo di Italia”.