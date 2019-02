Italia in Comune ha due sezioni anche in Piemonte: a Torino e Pinerolo

Italia in Comune, la nuova realtà politica nazionale che ha come leader il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti, è da oggi anche con due sezioni in Piemonte: a Torino e Pinerolo.



Principali artefici di questa iniziativa sono Matilde Casa, sindaco di Lauriano e Ambientalista dell’Anno 2016, Giorgio Diaferia, presidente dell’associazione Torino Viva, e Antonio Spinelli, già Assessore all’Ambiente e alle Società Partecipate di Pinerolo e presidente del Comitato Promotore del Giochi Olimpici di Torino2026.



“Il Piemonte deve cogliere l'opportunità di far parte di un nuovo soggetto politico nazionale, che ha l’obiettivo di migliorare la società in cui viviamo e unire - e non divedere - le persone che vogliono agire per dare all’Italia un futuro migliore” ha dichiarato Matilde Casa, membro del Direttivo nazionale di Italia in Comune, anima e riferimento dello stesso a livello regionale.



2 febbraio, Federico Pizzarotti, accompagnato da Alessio Pascucci, coordinatore nazionale, incontrerà il gruppo piemontese che avrà il compito di implementare e sviluppare il progetto sul territorio, anche in vista dell’imminente appuntamento elettorale di fine di maggio.



Per maggiori informazioni:

media@italiaincomunepiemonte.it