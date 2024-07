Prende a pugni un uomo, era ricercato in Romania per rapina aggravata: in manette un 29enne

Lo straniero protagonista di una violenta lite in via Invorio

Fermato dopo una violenta lite, era destinatario di un mandato d'arresto europeo: la Polizia di Stato ha fatto scattare le manette ai polsi per un uomo di 29 anni rumeno. Le volanti sono intervenute nei pressi di un minimarket in via Invorio, dove era stata segnalata una lite in strada.

La lite

Arrivati sul posto i poliziotti hanno trovato un cittadino italiano che ha raccontato di essere caduto a terra dopo essere stato colpito violentemente alla mandibola da un uomo di origini rumene. L’aggressore, dopo la colluttazione, si era allontanato facendo perdere le proprie tracce.

29enne in carcere

Gli agenti sono riusciti a rintracciare lo straniero all’incrocio tra via Carrera e via Invorio: al momento del controllo il ventinovenne era ubriaco. Dai successivi controlli è emerso che lo stesso fosse destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Romania per il reato di rapina aggravata. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere.