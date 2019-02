Dal 6 al 9 febbraio arriva la prima edizione dei Torino Digital Days

Dal 6 al 9 febbraio 2019 è in programma la prima edizione dei Torino Digital Days, una rassegna di eventi aperti a tutti, che svelerà il cuore digitale della città raccontando come la trasformazione digitale sta cambiando ogni giorno il nostro modo di vivere, perché il digitale entra nella nostra vita quotidiana e ne modifica dinamiche e prospettive.

“Digital is Real” è il tema di questa prima edizione dei Torino Digital Days, con quattro giornate di talk, incontri, workshop, tavole rotonde, hackaton e laboratori gratuiti ospitati in diverse location della città e dedicati alle soluzioni digitali in grado di apportare miglioramenti concreti in diversi settori - dal design al food, dall’intrattenimento allo sport, dalla mobilità al business, dalla cultura alla comunicazione - attraverso alcune tra le novità tecnologiche in ambiti come social media, influencer marketing, intelligenza artificiale e gaming.

I Torino Digital Days, realizzati grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, si rivolgono non solo ad aziende, istituzioni, università e startup, ma anche ai cittadini, per creare occasioni di incontro e momenti di riflessione sulla trasformazione digitale e rafforzare il network delle realtà più dinamiche presenti sul territorio, invitandole a mettere in campo i progetti e le idee più innovative con cui poter rendere migliore il futuro delle persone.

Il Main Event dei Torino Digital Days è in programma venerdì 8 febbraio dalle ore 9:30 alle 18:30 presso il Digital Hub al Teatro Vittoria in via Gramsci 4 e ospiterà una serie di talk con numerosi professionisti del mondo digital per raccontare come le soluzioni tecnologiche possono creare efficienza, ridurre gli sprechi, accorciare le distanze, superare la concorrenza e per mostrare casi di successo legati all’impatto delle idee digitali sul mondo reale.

L’obiettivo del Main Event è quello di coinvolgere aziende, istituzioni e cittadini interessati a capire come il digitale sta diventando e diventerà sempre più parte integrante della nostra vita quotidiana. Per favorire il confronto e lo scambio di idee tra i partecipanti verrà inoltre allestita un’area di networking in cui sarà possibile interagire ed approfondire gli argomenti trattati durante la giornata. L’evento si concluderà con un dj set con il guanto Remidi.

Il calendario completo dei Torino Digital Days è disponibile sul sito www.digitaldays.it