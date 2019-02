Confindustria, i giovani imprenditori si confrontano sul Welfare aziendale con Reale Mutua

Oggi, alle 16,30, presso l’auditorium del New Building Bertola, in Corso Siccardi 11, Reale Mutua ospiterà “Welfare… che Impresa!”, un incontro organizzato dai Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte sul Welfare aziendale, sull’Innovazione e sulle risorse umane come opportunità strategica per le imprese.

Un evento informativo per sensibilizzare le aziende, che oggi hanno l’opportunità di svolgere un ruolo sociale fondamentale, su un tema sempre più attuale, inquadrandolo nella sua complessità e permettendo agli imprenditori di prendere consapevolezza dei vantaggi, non solo fiscali, pensati per loro e per i propri dipendenti.

“Il welfare aziendale è generalmente inteso come quell’insieme di benefit, servizi e misure resi disponibili dall’azienda ai propri dipendenti al fine di migliorarne la vita privata e lavorativa – ha chiarito Giorgia Garola, Presidente dei Giovani Imprenditori piemontesi - . Ci si dimentica troppo spesso che il termine welfare deriva dall’inglese to fare well, letteralmente “passarsela bene, andare bene”. L’equivalente dell'italiano benessere. Di solito però usiamo la parola pensando solo al sistema previdenziale e dimenticando tale etimologia. Quello lavorativo è un contesto in cui le persone si trovano per un periodo lungo e non è possibile chiedere loro di dimenticare i problemi personali. Chi si occupa di risorse umane non può tralasciare queste tematiche così come non possiamo dimenticare che sul mercato sono oggi attive generazioni diverse di dipendenti con istanze altrettanto diverse. L’evento odierno vuole riportare la persona al centro, certi che con l’aiuto che riceve dalla sua azienda, attraverso il welfare aziendale, il dipendente si fidelizzi maggiormente e sollevato dai propri problemi possa aiutare le produttività”.