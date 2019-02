Bufera in Sala Rossa per il caso Cucchi: prosegue il duello tra M5S e Giovanardi

Ancora bufera in Sala Rossa, ancora una volta il nome di Stefano Cucchi a fare da sfondo a un duello politico. Duello che questa volta vede confrontarsi il Movimento Cinque stelle e Carlo Giovanardi, già parlamentare e ministro dei governi di centrodestra guidati da Silvio Berlusconi.



Da lui, nelle scorse ore, sono arrivati gli strali contro la maggioranza che guida la città di Torino e che si è espressa sul caso del giovane morto dopo essere stato arrestato. Giovanardi ha affermato di essere stato diffamato, perché accusato di insulti alla famiglia del defunto. Sui social, come ormai abitudine, è arrivata la replica di Valentina Sganga, capogruppo M5S in Comune: "Gli avvocati dell'ex parlamentare e ministro dei governi Berlusconi, Carlo Giovanardi, sostiene che l'ordine del giorno che abbiamo approvato in Sala Rossa sul caso Cucchi “leda gravemente” il suo “onore” e il suo “decoro”. Ci sarebbe da ridere se non si trattasse della tragica fine di un giovane che, mentre era in custodia e nella mani dello Stato, ha perso la vita e la cui ricostruzione è stata ostacolata in tutti i modi da alcuni apparati di quello Stato che doveva proteggere quella vita e invece ha cercato di screditare in tutti i modi".