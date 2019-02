Torino ostaggio degli anarchici: la condanna unanime da parte della politica. Salvini: "Chiudere i centri sociali, galera per questi infami"

E' un coro unanime di condanna, quello dei commenti politici a proposito del pomeriggio di guerriglia vissuto dalla città di Torino, con gli anarchici che hanno manifestato contro lo sgombero dell'Asilo occupato di via Alessandria e finendo per danneggiare, imbrattare e incendiare ciò che gli è capitato a tiro, sotto un costante scambio di bombe carta e lacrimogeni con le forze dell'ordine che tentavano di limitarli.



A parlare, la sindaca di Torino, Chiara Appendino: "Quanto sta accadendo in queste ore non può essere confuso in alcun modo con l’esercizio della democrazia: gli episodi di violenza perpetrati da alcuni manifestanti oggi a Torino sono di una gravità inaudita. Esprimo piena solidarietà alle persone rimaste coinvolte e sostegno alle forze di Polizia che stanno operando a tutela della Città".

"Il mio forte ringraziamento e la mia vicinanza alle forze dell'ordine che hanno contenuto le intollerabili violenze compiute nel centro città da gruppi di anarchici. Sono atti gravi che non possono trovare alcuna giustificazione", ha detto il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino.



"Al di là di cosa si pensi sulle modalità dello sgombero dell'ex asilo di via Alessandria, le scene a cui stiamo assistendo in queste ore a Torino non possono in alcun modo essere giustificate - dice una nota del Gruppo Consiliare M5S Torino -. La violenza va sempre rifiutata, le modalità per manifestare legittimamente il dissenso sono altre e in questi anni le abbiamo viste in tanti cortei pacifici. La Città ha bisogno di tornare alla normalità per questo ringraziamo gli agenti che in questo momento si stanno spendendo per placare l'escalation di violenze e tensioni e siamo vicini ai cittadini rimasti coinvolti".

“Si rassegnino i professionisti della violenza - commenta il capogruppo comunale della Lega Fabrizio Ricca - che stanno saccheggiando Torino come barbari." "La loro guerriglia - aggiunge l'esponente del Carroccio - non gli ridarà lo stabile che hanno occupato venti anni fa e che è stato liberato dalle forze dell’ordine qualche giorno fa".

"Torino - prosegue Ricca - oggi è nel panico. In balia di violenti che stanno dostruggendo tutto. Per correttezza i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, che giorni scorsi sui social network si sono quasi detti dispiaciuti per lo sgombero, dovrebbero chiedere scusa a chi in queste ore sta subendo danni. Lo sgombero dei centri sociali torinesi è appena all’inizio”.