TNE vuole ripartire, guardando a Coventry, Stoccarda e Rotterdam e con tanta voglia di parco tecnologico

Un cammino che non vede più la presenza della Provincia, ma solo Regione e Comune, oltre a una quota di FCA. Non muta invece la disposizione degli asset di TNE: accanto all'area di Mirafiori, che dovrebbe accogliere anche il capolinea della Linea 2 della Metro, anche il Campo volo di Collegno, di dimensioni doppie (600mila metri quadri) rispetto all'ex area Fiat.

Per ora, proprio nella zona di Mirafiori, nella cosiddetta Zona A ci sono due corsi di laurea del Politecnico, nel cosiddetto Centro del Design, in quella che è l'unica area ristruttata. "Un ingresso fisso che ci permette di coprire le spese, ma non i costi della società".

Poco oltre, sorge l'area acquistata nei diritti di edificazione da NovaCoop, dove saranno concentrate attività commerciali ma anche palestre, ristoranti e piccole residenze universitarie (pensato proprio per il Politecnico). Un lavoro affidato alla matita dell'architetto Camerana. E in quell'area potrebbe anche trasferire i suoi uffici proprio TNE.

Ma altre aree restano in cerca di vocazione. "Una parte è opzionata dal Politecnico per il Competence Center - dice l'amministratore Unico di TNE, Bernardino Chiaia, in carica da pochi mesi - per portare l'avanguardia più avanzata dell'innovazione, ma anche spazi formativi".

"Mi piace immaginarlo come un grande parco tecnologico - prosegue Chiaia - e sempre qui potrebbe arrivare il Manufactoring center legato all'Unione Industriale con il coinvolgimento di Equiter di Intesa Sanpaolo. Se questo progetto non si dovesse realizzare, agiremo in modo diverso e faremo noi un'operazione di parco tecnologico, ma parcellizzando le vendite. Abbiamo dato il 2019 come limite di tempo per avere risposte definitive in questo senso".

"Ci sono aziende straniere che si sono già interessate, almeno due - aggiunge in maniera certo non casuale Chiaia -, che stiamo tenendo in stand by. Due realtà manifatturiere, ma solo una parente dell'automotive, mentre l'altra ne è completamente slegata".