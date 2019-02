La prima vacanza in famiglia? Ecco perché tanti scelgono il Salento

Quando si ha un bambino piccolo, piccolo, alcuni potrebbero pensare di dover rinunciare alle vacanze estive, ma è davvero così? In realtà, no. I neonati possono andare quasi dappertutto e di fatto sono anche molto più gestibili dei bambini con qualche anno in più. Essi, infatti, hanno bisogno di dormire e mangiare, di conseguenza se si riesce ad organizzarsi per offrire loro questo, si è già ad un buonissimo punto. Se la mamma allatta, le cose diventano poi ancora più facili perché non si deve pensare alla preparazione del latte e alla sterilizzazione dei biberon.

L’unica cosa da tener presente quando si viaggia con un bambino molto piccolo è la necessità di autonomia. Saranno i suoi ritmi a muovere le redini della vacanza, di conseguenza, la cosa migliore è avere un mezzo proprio per spostarsi e alloggiare in una casa vacanze. Gli hotel e le vacanze con zaino in spalla meglio riservarli all’anno prossimo, insomma. Un’idea per l’estate 2019? Una delle belle case vacanze Salento, magari lungo la costa orientale, nella zona di Torre dell’Orso e di Otranto.

Vacanze in Salento: relax, benessere, ricordi preziosi

Una settimana o due in Puglia sono un classico per le vacanze nello Stivale. Dopotutto il mare qui è uno spettacolo, le spiagge sono una più bella dell’altra e i servizi per le famiglie ottimi. Il Salento in particolare è una chicca in questa Regione e non è un caso se ogni anno viene preso di mira da migliaia e migliaia di turisti. Proprio per questo motivo si consiglia di organizzarsi un po’ per tempo, prenotando la casa vacanze in Salento e magari anche il mezzo a noleggio, nel caso non si raggiunga il luogo con la propria auto.

Fortunatamente questa zona non costa poi molto e, risparmiando sull’alloggio, si può anche permettersi di mangiare fuori anche tutti i giorni. La vita in generale, qui, è conveniente. Spulciando un po’ qui e là su internet appare subito evidente che si tratta di un luogo pieno di bellezze da scoprire, ma quando il tempo stringe e soprattutto con un neonato appresso, non bisogna puntare a fare troppe cose.

Dettagli di viaggio

Ogni settimana da metà maggio a metà settembre è buona per andare in Salento. Tutto dipende quindi da quando è possibile prendersi le ferie estive. È chiaro che i mesi più “costosi” (se così si può dire, visto che le case vacanze Salento sono piuttosto convenienti) sono luglio e agosto, mentre a maggio, giugno, settembre si riesce a spendere ancora meno.

In questi mesi, tra l’altro, si troverà anche molta meno ressa di turisti. È bene sapere comunque che le spiagge qui sono ampie, con servizi o anche libere, quindi è difficile insomma che ci si senta schiacciati in spiaggia. Il clima è perfetto qui, anche ad agosto, quando su molte altre spiagge italiane si soffre d’afa. “Lu ientu” infatti non manca mai e consente di stare bene. Di nuvole e piogge se ne vedono ben poche, quindi si potranno di certo passare delle belle vacanze.