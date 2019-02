La Sala Rossa approva la modifica dello statuto e dei patti parasociali Iren tra le proteste della minoranza

Dopo oltre tre ore e mezza di discussione, con un lungo ostruzionismo del centrosinistra, il Consiglio comunale di Torino ha approvato con i voti della maggioranza la delibera di modifica dello statuto e dei patti parasociali di Iren.

"Questa atto - ha spiegato la sindaca Chiara Appendino - non nasce per indebolire Torino, la Città non ha nessuna intenzione di perdere peso in Iren, il piano industriale illustrato dimostra, anche in ottica futura, che continua ad esserci quell’equilibrio fra territori necessario per mantenere saldo il futuro dell’azienda".

"Questo provvedimento, ha ribadito, non implica la vendita delle azioni ed è intenzione dell’Amministrazione evitarne in tutti i modi la vendita. Stiamo valutando, tramite perizia, i valori delle altre partecipate ma soprattutto è importante che gli enti che non possono più subire tagli attivino una leva di ridisegno dei rapporti tra Comuni e Stato”.