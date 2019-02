Tav, Forza Italia Piemonte: "Ridiscutere la Torino-Lione significa non fare l'opera"

“Ridiscutere integralmente l’opera significa non fare l’opera perchè è evidente che dovremo rinunciare ai finanziamenti europei e pagare i danni". Ad affermarlo in una nota i deputati di Forza Italia in Piemonte.

"Non contenti di una analisi costi benefici ridicola, faziosa, a tratti insultante, ora la maggioranza gialloverde ci presenta una mozione che ammazza il Piemonte, ferma il Nord Italia, e isola il Paese. C’é bisogno del centrodestra alla guida del Paese, non di una governo guazzabuglio che sintetizza nei suoi provvedimenti solo i rispettivi diktat e ricatti. Restiamo fermamente Sì Tav e non faremo sconti al riguardo”.