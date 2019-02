Procreazione medicalmente assistita, Saitta: "Governo in ritardo, il Piemonte alzerà il limite a 46 anni"

“Come avevo già preannunciato qualche settimana fa in Consiglio regionale, il Piemonte innalzerà a 46 anni d’età il limite per l’accesso alla Procreazione medicalmente assistita, come per altro è previsto dai nuovi Lea non ancora applicati dal Governo”. Lo dichiara l’assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta a proposito dell’accesso alle prestazioni di fecondazione assistita nella nostra regione.