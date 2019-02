Giornata mondiale della Guida turistica: domenica torna la possibilità di "riscoprire" Torino

In tutto il mondo il 21 febbraio viene celebrata la Giornata Mondiale della Guida Turistica, istituita nel 1990 dalla World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA) e da sempre promossa in Italia dall'Associazione Nazionale Guide Turistiche (ANGT). E ogni anno le guide turistiche di varie nazioni si mobilitano per far conoscere la loro realtà attraverso visite ed itinerari gratuiti rivolti a tutti i curiosi.