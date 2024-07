Cantiere Iren su corso Orbassano: dal 9 luglio le linee bus cambiano ancora percorso

Continuano i disagi per i residenti di Santa Rita per il cantiere di Iren che, fino ai primi di agosto, interesserà corso Orbassano. Domani prenderà avvio la seconda dei lavori di scavo per la posa della tubazione del teleriscaldamento, che comporteranno la chiusura della carreggiata ovest di corso Orbassano tra via Barletta e via Monfalcone (solo direzione Orbassano) e la chiusura della carreggiata est di via Tripoli (solo direzione Torino) Le deviazioni bus Dalle 9 del 9 luglio, fino al termine degli interventi, saranno modificate le deviazioni già in atto delle linee 5, 5 festiva, 12 , 12 festiva, S5 VIOLA, S5B VIOLA, delle linee extraurbane 1085 e 3329 e saranno deviate le linee 22, 55, 94. Linee 5- 5 festiva - S5 VIOLA - S5B VIOLA Direzioni piazza Arbarello - piazza Vittorio Veneto: riprendono i percorsi normali su corso Orbassano.

Direzioni piazza Generale Dalla Chiesa (Orbassano) - Cimitero Sud - piazza Cattaneo: da corso Rosselli angolo largo Orbassano deviate in corso Rosselli, piazza Marmolada, corso Racconigi, largo Tirreno, via Tripoli, piazza Santa Rita, percorso normale. Linee 12 - 12 festiva Direzioni corso Vittorio Emanuele II: riprendono i percorsi normali.

Direzioni via Allason: da corso Mediterraneo deviate in corso Lione, piazza Marmolada, corso Racconigi, largo Tirreno, via Tripoli, piazza Santa Rita percorsi normali.

Linee 22 - 55 - 94.

Solo nelle direzioni strada Cascinette - corso Farini - piazza Statuto: da corso Orbassano angolo piazza Santa Rita proseguono per coro Orbassano, largo Orbassano, corso Rosselli, piazza Marmolada, corso Racconigi, percorsi normali.

Extraurbane 1085 - 3329.

Direzioni Fiat Rivalta – Torino (Mirafiori): da corso duca degli Abruzzi angolo largo Orbassano deviate in corso Rosselli, piazza Marmolada, corso Racconigi, largo Tirreno, via Tripoli, piazza Santa Rita, percorsi normali.

Direzioni Torino - Ciriè: riprendono i percorsi normali su corso Orbassano.