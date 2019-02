Autodromo Imola, ecco il calendario degli eventi per il 2019

Diciannove appuntamenti motoristici già confermati, altri in corso di definizione, e poi ancora attività collaterali e guide in pista per non professionisti e, come già annunciato, un grande evento musicale: il 2019 di Imola si preannuncia ricco di momenti importanti per tutti coloro che hanno la passione per il motorsport a 360 gradi e che amano uno dei circuiti più storici d’Italia.

Il calendario 2019 di Imola

Si comincia ufficialmente il 3 marzo prossimo, quando il programma reso noto dall’Autodromo prevede la celebrazione del “Carnevale dei Fantaveicoli” con l’attesa sfilata, giunta alla 22esima edizione, di tutta una serie di mezzi che uniscono “fantasia, creatività, ingegnosità, colore, stravaganza, ironia” e, soprattutto, ecologia e attenzione per l’ambiente, perché sono banditi i motori inquinanti. Il 24 dello stesso mese, poi, spazio ai triatleti impegnati nel “Duathlon Sprint”, con partenza e arrivo sul circuito del Santerno.

La pista aperta ai piloti non professionisti

I motori “veri” tornano protagonisti grazie a Rse Italia, che sabato 6 e domenica 7 aprile organizza all’autodromo di Imola la prima serie di giornate di guida dedicate ai piloti non professionisti, che possono noleggiare per alcuni giri in pista veicoli Ferrari, Lamborghini o Porsche e provare l’ebbrezza della velocità. Gli altri appuntamenti in calendario sono per il 25 aprile, il 15 e il 16 giugno e poi, dopo la pausa estiva, 2, 3, 16 e 30 novembre 2019.

Una primavera ricca di eventi

Sempre in primavera, poi, tornano due momenti dedicati al ricordo presso il circuito imolese: se gli Historic Minardi Days (27/29 del mese di aprile) sono una celebrazione della Scuderia di Faenza diretta da Giancarlo Minardi, che ha contribuito alla storia della Formula 1 sia con la denominazione Minardi che come Toro Rosso, il Primo Maggio ci sarà spazio per la commozione. Come ogni anno, infatti, si commemora l’Ayrton Senna Day, che quest’anno assume una valenza maggiore per il raggiungimento del quarto di secolo dalla scomparsa di uno dei piloti più forti e amati di tutti i tempi. Per l’occasione, il circuito di Imola aprirà le sue porte e la sua pista al pubblico, con visite guidate alle aree del paddock, alla control room, al podio e ai box e possibilità di calarsi virtualmente nei panni di pilota grazie ai simulatori di guida.

L’appuntamento con la SBK

Maggio è il mese più denso di eventi per Imola, perché solo pochi giorni dopo il ricordo di Senna (per la precisione, dal 3 al 5) l’impianto ospita il revival della 200 Miglia di Imola per le SuperBike, fino ad arrivare al weekend più atteso: dal 12 maggio tornano al Santerno le SuperBike di ultima generazione per l’ormai tradizionale tappa del Mondiale SBK, quinto round della stagione internazionale. Ultimo appuntamento di maggio è il Peroni Race weekend, con protagoniste le auto, previsto sul circuito dal 24 al 26 del mese.

Attesa per il concertone

Giugno si apre con la Sfida del cuore, una kermesse benefica rivolta ai kartisti (2 giugno), prosegue con l’Aci racing weekend (21-23) e si chiude le moto del Campionato italiano velocità (28-30). A luglio sono in calendario due eventi: nella parte iniziale del mese (5-7) in pista scendono le quattro ruote tedesche che partecipano alla Porsche Sports Cup Suisse, mentre il 27 e il 28 si darà spazio alle biciclette dei giovani talenti con il GP Fabbi Imola. Sempre a luglio, poi, dovrebbe tenersi l’atteso “concertone”, annunciato da tempo dai gestori dell’Autodromo ma sul quale vige ancora il massimo riserbo.

Si chiude con i motori

Il 2019 di Imola prosegue con un mese di agosto intenso, soprattutto nella parte finale: subito dopo Ferragosto (17-19) si disputerà la tappa del GP Italia del Mondiale MXGP, mentre nel weekend del 30 agosto – 1 settembre a scendere in pista sono le vetture che partecipano ai campionati Italiani a quattro ruote, con l’Aci racing Weekend. A settembre, inoltre, torna l’appuntamento con la mostra scambio del Crame (dal 6 all’8), prima di lasciare la scena alla Ferrari, protagonista prima del Ferrari Challenge (27-29 settembre) e poi delle esclusive attività di F1 Clienti e Programmi XX (1-2 ottobre). Proprio ottobre è al momento il mese in cui si ferma il calendario di Imola, che dovrebbe chiudersi con il Peroni Race weekend (11-13) e il Giro podistico dei Tre Monti (20 ottobre), salvo nuove comunicazioni e nuovi eventi.