Dopo il trionfo a Wimbledon, Sinner pronto alla lunga volata verso le Atp di Torino

Dopo il trionfo a Wimbledon per Jannik Sinner è arrivato il momento delle meritate vacanze che dureranno però molto poco perché il fuoriclasse italiano ha un programma molto fitto per la seconda parte di stagione, con l'intento di arrivare al top a novembre per le Atp Finals di Torino e poi la Coppa Davis a Bologna.

La lunga parentesi americana da fine luglio

Il rientro agonistico è previsto all'Open del Canada che si disputerà dal 27 luglio al 7 agosto a Toronto, torneo che il numero uno del mondo vinse nel 2023, conquistando il suo primo Masters 1000 e dal quale cominciò la sua irresistibile scalata verso la vetta del tennis. Dopo il Canada Sinner difenderà il titolo conquistato 12 mesi fa contro Frances Tiafoe al Masters 1000 di Cincinnati, torneo in programma dall'8 al 18 agosto per poi puntare sullo Us Open (24 agosto-7 settembre), quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, che vinse nel 2024 in finale su Taylor Fritz e obiettivo principale per la seconda parte dell'anno.

Dopo trasferta nordamericana e un paio di settimane di pausa per il numero uno del mondo ci sarà la trasferta in Asia dove parteciperà all'Atp 500 di Pechino (25 settembre-1 ottobre), dove l'anno scorso perse in finale con Carlos Alcaraz e al Masters 1000 di Shanghai (1-12 ottobre) dove 12 mesi fa si impose su Novak Djokovic nell'atto conclusivo. La trasferta asiatici terminerà in Arabia Saudita dal 15 al 18 ottobre con la ricchissima esibizione di Riad, la Six Kings Cup, dove trionfò su Alcaraz nella prima edizione nel 2024.

A Torino per inseguire il bis alle Atp Finals

Gli ultimi sforzi del 2025 saranno l'Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy dal 27 ottobre al 2 novembre, le Atp Finals di Torino dal 9 al 16 novembre e la Finali di Coppa Davis di Bologna dal 18 al 23 novembre: in questi ultimi due eventi difenderà i titoli vinti contro Fritz e contro l'Olanda nel 2024, l'obiettivo è di chiudere l'anno ancora da numero uno del ranking e campione del mondo a squadre.