Tav, Giachino scrive a Salvini e Di Maio, "azionisti del Governo": "Consultateci, per modificare la Tav"

Ha preso carta e penna, Mino Giachino. E ha deciso di ribadire ancora una volta il suo favore alla realizzazione della Torino-Lione, questa volta rivolgendosi direttamente a Matteo Salvini e Luigi Di Maio, considerati "gli azionisti del Governo".

"Sapete meglio di me che per tanti errori e limiti nella azione di Governo di questi anni , il nostro Paese ha perso 20 punti di PIL procapite rispetto alla media europea e che le tante riformine e riformette di questi anni non ci hanno consentito di crescere di più. Ora siamo in recessione e nulla ci fa sperare in meglio - spiega l'ex sottosegretario, che nei giorni scorsi ha presentato la sua lista civica in vista delle Regionali -. Negli ultimi anni l’unico settore che ci ha consentito di non sprofondare sono le esportazioni che se paure sovraccaricate da un maggiore costo della logistica italiana sono crescite di alcune decine di miliardi".