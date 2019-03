Regionali, dieci punti per Cinque stelle: inizia la volata di Giorgio Bertola: "Parlano di grandi opere e poi non sanno finire un grattacielo di 40 piani"

E proprio Bertola ha voluto raccogliere in dieci punti (dieci "passi") il proprio programma elettorale da proporre ai piemontesi. "Interventi realizzabili da subito, per dare una svolta alla nostra Regione che negli ultimi 10-15 anni è stata affossata da giunte di destra e di sinistra - dice Bertola - per un Piemonte che finalmente Cambia Passo. Dieci punti per riportare il Piemonte in vetta, progetti semplici ed utili ai cittadini". "Questa è la nostra idea di Piemonte, che deriva da quell'energia del 2007 e poi con la prima lista alle Regionali del 2010".