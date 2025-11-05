Il 21 novembre il battesimo del coordinamento pinerolese di Alleanza Verdi Sinistra

Il passaggio era già disegnato, dopo la nascita del circolo di Europa Verde del Pinerolese, e ai banchetti informativi c’era già una collaborazione in corso. Ora il battesimo ufficiale. Il coordinamento pinerolese di Alleanza Verdi Sinistra verrà presentato il 21 novembre, alle 18,30, al centro sociale di via Lequio 26 a Pinerolo. Saranno presenti i coordinatori locali, provinciali e regionali di Europa Verde e Sinistra Italiana, oltre alle consigliere regionali di Avs Alice Ravinale e Valentina Cera.

I portavoce pinerolesi saranno Alessandro Vergnano ed Enrica Pazè per Sinistra Italiana e Nicola Lollino e Nadia Caneva per Europa Verde.