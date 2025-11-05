 / Politica

Politica | 05 novembre 2025, 18:37

Il 21 novembre il battesimo del coordinamento pinerolese di Alleanza Verdi Sinistra

Dopo la nascita del circolo di Europa Verde, arriva anche nel territorio il progetto unitario

Uno dei banchetti di ottobre con Sinistra Italiana ed Europa Verde assieme

Il passaggio era già disegnato, dopo la nascita del circolo di Europa Verde del Pinerolese, e ai banchetti informativi c’era già una collaborazione in corso. Ora il battesimo ufficiale. Il coordinamento pinerolese di Alleanza Verdi Sinistra verrà presentato il 21 novembre, alle 18,30, al centro sociale di via Lequio 26 a Pinerolo. Saranno presenti i coordinatori locali, provinciali e regionali di Europa Verde e Sinistra Italiana, oltre alle consigliere regionali di Avs Alice Ravinale e Valentina Cera.

I portavoce pinerolesi saranno Alessandro Vergnano ed Enrica Pazè per Sinistra Italiana e Nicola Lollino e Nadia Caneva per Europa Verde.

Marco Bertello

