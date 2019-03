L'Osservatorio "che resiste": "Costi Benefici impresentabile, la Via della Seta passa attraverso la Torino-Lione" [VIDEO]

"Continuare a presentare come credibile ciò che è impresentabile non può che coprire di ridicolo chi lo presenta, ma alla lunga anche tutto il Paese. Per questo la nostra guardia rimane alta". Paolo Foietta, nella sua prima convocazione dell'Osservatorio sulla Torino-Lione in qualità di portavoce (e non più come presidente, in attesa di decisioni dal Governo), parlando di analisi Costi-Benefici prosegue sulla sua strada della schiettezza e non manda a dire il suo pensiero sull'attualità legata sia al tema TAV che alle infrastrutture e trasporti in generale. "Contro la Costi Benefici si sono sollevate 50 osservazioni accademiche e nessuna a favore. Qualcosa vorrà pur dire".

Oggi si è tenuta la prima convocazione di uno strumento che il Governo sembra non voler più utilizzare. Ma che, in assenza di una chiusura ufficiale o della nomina di un nuovo presidente, prosegue nel suo cammino. E il dito viene puntato anche verso "le Fake news che si dicono sulla Torino-Lione, anche da celebri meteorologi televisivi", graffia Foietta.

L'attualità, infine, riguarda suggestioni e temi alla ribalta delle cronache: gli aerei che portano le arance in Cina, la (le) minitav e la Via della Seta nei rapporti proprio con Pechino.

"Per spostare una tonnellata di arance verso la Cina produciamo 5,6 tonnellate di CO2. E allora dobbiamo decidere da che parte stare", dice Foietta. Che prosegue, passando ai piani alternativi alla Torino-Lione: "Ogni minitav che viene proposta, peraltro in assenza di progetto, comporterebbero conseguenze enormi e sono boutade estemporanee e di propaganda".

Quindi i rapporti con la Cina, dopo la visita in Italia dei massimi vertici. "La Via della Seta viene correttamente sostenuta da parte del Governo, ma ignorare il passaggio a Nord Ovest della Torino-Lione è irragionevole e forse addirittura strabico. Per la Via della Seta nella direttiva Ovest serve la Torino-Lione. Proprio in anni in cui l'export e l'interscambio economico con Francia e Spagna stanno registrando record, su quote al momento decisamente superiori agli scambi attuali con la Cina".

"Nell'ultima riunione dell'osservatorio i sindaci avevano chiesto che Paolo Foietta fosse confermato e la Regione aveva fatto propria questa richiesta - dice Francesco Balocco, assessore regionale ai Trasporti -. L'osservatorio è un luogo prezioso perché è un luogo di confronto e nell'ultima riunione si è chiuso un importante lavoro di approfondimento per opere dal valore di 32 milioni previsti dal Cipe, che riguardano un po' tutti i Comuni della Val di Susa e in qualche maniera dovranno essere riconosciuti dal Governo alla Regione. Non ci stupisce ormai il silenzio da Roma, ma è importante che l'osservatorio continui a esistere per dare rappresentanza ai territori".

"Le ipotesi di minitav non tengono in alcuna considerazione il confronto con il territorio - prosegue Balocco - e non sono solo campate in aria, ma comportano moltissimi rischi per il territorio. Chiediamo al Governo di proseguire in questo confronto. Non parliamo solo di una galleria, ma di un modello di sviluppo per tutto il Nord Ovest"."Il coordinamento delle ormai 37 sigle del mondo economico piemontese - aggiunge Corrado Alberto, che ne è portavoce - ha sempre messo il lavoro dell'Osservatorio alla base di ogni ragionamento. Torino deve rimanere fulcro di discussione di quest'opera e il lavoro fatto fin qui non va in nessun modo disperso. Non è che a forza di diminuire l'ossigeno al paziente, poi ci si senta in diritto di allargare le braccia se il paziente è morto". "Ci auguriamo dal Governo un segnale di concreta volontà a tenere aperto questo canale di comunicazione"."Come sindaci siamo contenti che l'osservatorio vada avanti e speriamo che tutto proceda velocemente - dice il primo cittadino di Gravere, Piero Franco Nurisso -. Non siamo contenti del tempo perso e di quanto successo con la costi benefici. E il territorio è apertamente e ampiamente a favore dell'opera: in Città metropolitana a fronte di oltre 160 favorevoli, solo una ventina sono contrari o astenuti. Non si può perdere ulteriore tempo per dare ascolto a un migliaio di oppositori".