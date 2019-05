Le visite guidate alla mostra "Michelangelo. Disegni da Casa Buonarroti"

La Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli presenta, in occasione dell’apertura della mostra“Michelangelo. Disegni da Casa Buonarroti” a cura di Alessandro Cecchi, un ampio calendario di incontri dedicati ai visitatori della Pinacoteca.



Attraverso visite guidate ad hoc, la Pinacoteca Agnelli offre l’opportunità di approfondire questa preziosa esposizione di disegni del maestro del Rinascimento insieme ai mediatori culturali che accompagneranno i visitatori alla scoperta dei disegni autografi, con studi per gli affreschi della volta della Cappella Sistina, studi di anatomia e studi di architettura.



Le visite guidate si articolano in tre tipologie di offerta: le visite guidate per singoli, aperte a tutti e con la possibilità di assistere a dimostrazioni di disegno dal vero; le Pause d’Arte, visite di 45 minuti pensate appositamente per accompagnare il pubblico durante l’orario della pausa pranzo; le visite guidate dedicate ai possessori di Abbonati Musei.

Le visite accolgono un massimo di 25 partecipanti e per ciascuna è richiesta una prenotazione all’indirizzo gruppi@pinacoteca-agnelli.it o al numero 011/0062307.



La mostra propone accostamenti che restituiscono ai visitatori il senso del dialogo tra anatomia e architettura, essenziale nell’opera di Michelangelo, dando nel contempo modo di scoprire momenti della genesi degli affreschi della volta della Cappella Sistina. Con “Michelangelo. Disegni da Casa Buonarroti” il pubblico potrà cogliere e approfondire la concezione michelangiolesca di organismo, in cui il tema della corporeità si intreccia con quello del progetto architettonico.



“Michelangelo. Disegni da Casa Buonarroti” racconta il ruolo del disegno nella creazione artistica di Michelangelo, illustrando come questo fosse alla base di tutte le sue opere, dai dipinti alle sculture alle architetture. Dall’altro lato racconta anche la nascita e lo sviluppo di una collezione, quella di Casa Buonarroti, fondata proprio dagli eredi di Michelangelo e da sempre ubicata nel palazzo di via Ghibellina a Firenze.

Contatti

Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli | via Nizza 230/103 - Torino | www.pinacoteca-agnelli.it

Ufficio Gruppi | gruppi@pinacoteca-agnelli.it | +39 011.0062307

Per effettuare prenotazioni durante il week-end si consiglia di contattare la biglietteria | +39 011. 0062713

Ingresso con visita guidata 4 € oltre il prezzo del biglietto.

CALENDARIO VISITE GUIDATE APRILE – GIUGNO



APRILE

Sabato 13 aprile, ore 16.00

Visita guidata per singoli

Michelangelo e il disegno: visita guidata con dimostrazione di schizzo dal vero



Domenica 14 aprile, ore 11.00

Visita guidata per singoli



Domenica 21 aprile - Pasqua

ore 11.00 visita guidata in italiano per singoli

ore 15.30 visita guidata in inglese per singoli



Sabato 27 aprile, ore 16.

Visita guidata per singoli

Michelangelo e il disegno: visita guidata con dimostrazione di schizzo dal vero

MAGGIO

Mercoledì 1 maggio, ore 15.30

Visita guidata in italiano per singoli



Domenica 5 maggio, ore 11.00

Visita guidata dedicata ai possessori di ABBONAMENTO MUSEI



Mercoledì 8 maggio, ore 13.00

Pausa d’Arte visita guidata in pausa pranzo per singoli



Domenica 12 maggio, ore 11.00

Visita guidata per singoli

Michelangelo e il disegno: visita guidata con dimostrazione di schizzo dal vero



Domenica 19 maggio, ore 11.00

Visita guidata per singoli



Sabato 25 maggio, ore 16.00

Visita guidata per singoli

Michelangelo e il disegno: visita guidata con dimostrazione di schizzo dal vero