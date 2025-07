La musica negli ospedali, in carcere e nelle Rsa: MiTo per la città porta i concerti a chi non può partecipare

MiTo per la città porta i concerti e la musica a chi non può partecipare

Torna per la 14esima edizione MITO per la Città, la rassegna parallela al festival MITO SettembreMusica.

Dal 10 al 23 settembre, 13 giorni di musica dal vivo, con 103 appuntamenti complessivi: 93 interventi musicali itineranti e 10 concerti e incontri gratuiti aperti al pubblico.

Obiettivo sarà come sempre portare la musica nei luoghi in cui ce n’è più bisogno: dagli ospedali, passando per le scuole fino al carcere.

“Rispetto alla precedente edizione la programmazione 2025 propone un numero maggiore di eventi anche per sollecitare gli spettatori alla costruzione di un proprio percorso attraverso le tematiche della programmazione” spiega il direttore artistico, Giorgio Battistelli. “In questa città c’è un’empatia verso l’arte. Non ci sono spazi di servizio, la memoria di quello spazio interagisce con il progetto artistico. Torino ha un potenziale molto vivace e presente, quello di contrastare la tristezza del nostro tempo”.

Le novità

Tra le novità del 2025, MITO per la Città celebra due luoghi emblematici della memoria collettiva: al Parco della Pellerina, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione, si ricorda la figura di Mario Carrara, con un concerto di ottoni e un momento di musicoterapia a cura dei servizi psichiatrici ASL; al Parco della Rimembranza alla Maddalena, nel centenario della sua fondazione, si alternano ensemble di ottoni e attività di arteterapia realizzate insieme agli assistiti dei servizi sanitari. La rassegna quest'anno si arricchisce anche di progetti mirati come lo Spazio 0–6, Soul Kitchen, i quartieri di San Donato, Falchera e Vallette.

Dagli ospedali alle carceri

Il cuore del progetto restano i concerti riservati a chi difficilmente potrebbe partecipare: i pazienti di sei ospedali cittadini, i minori detenuti all’Istituto Ferrante Aporti, gli ospiti delle RSA, le famiglie ospitate nelle Case di Accoglienza della Città. A portare la musica in questi luoghi sono 55 giovani strumentisti provenienti da due importanti istituzioni didattiche piemontesi – il Conservatorio di Torino e la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo con il progetto Obiettivo Orchestra della Filarmonica TRT. Le formazioni musicali raggiungeranno anche nidi e scuole materne, istituti professionali, carceri, ospedali e centri riabilitativi.

Spazi urbani diversi e inaspettati

Accanto agli eventi riservati, MITO per la Città propone anche numerosi appuntamenti aperti a tutti, in contesti insoliti e spesso inediti: la Sala dei Mappamondi dell’Accademia delle Scienze, i portici di via Nizza e Porta Palazzo, le Gallerie d’Italia - Torino, Area X - lo spazio esperienziale dedicato alla diffusione della cultura assicurativa di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, con le musiche di Ezio Bosso.

Il Centro Civico di Formazione Musicale della Città di Torino è protagonista di due concerti: uno domenica 14 settembre presso la chiesa del Santo Volto e l'altro martedì 16 settembre presso le Gallerie d'Italia, dove gli allievi del Laboratorio di musica per immagini di Stefano Maccagno propongono live i loro lavori di sonorizzazione di film muti che vengono parallelamente proiettati.

Il programma completo è disponibile a partire dal 1° settembre. Per info: https://www.mitosettembremusica.it/it/festival/mito-per-la-citta